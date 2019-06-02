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воскресенье, 02 июня 2019 19:27

Погиб боец "Азова" Игорь Прозапас

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Погиб боец &quot;Азова&quot; Игорь Прозапас
Погиб экс-заместитель командира полка "Азов" Игорь Прозапас. Фото: Facebook

Погиб экс-заместитель командира полка "Азов" Игорь Прозапас.

О его смерти сообщили на официальной странице "Азова" в Facebook.

"С грустью сообщаем, трагически и преждевременно оборвалась жизнь бывшего бойца полка "Азов" Игоря Прозапас с позывным "Кихот". "Кихот" присоединился к "Азову" в 2015 году, был ярким представителем новой военной элиты, представлял поколение настоящих боевых офицеров" , - говорится в сообщении.

Прозапас опубликовал несколько научных статей о современных военных конфликтах.

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"Друг "Кихот" всегда останется в наших сердцах храбрым воином, человечным командиром и верным собратом. Его настоящая преданность борьбе и нашей общей идее является примером для последующих поколений. Выражаем искренние соболезнования родным "Кихота" и всем, кто его знал. Это невосполнимая потеря для всей Украины. Помним!" - говорится в сообщении "Азова".

Публикуем поименный список погибших в мае защитников Украины. Нам известно о смерти в боях 8 бойцов. Информация о некоторых - неполная. Самому младшему из погибших было 24 года, самому старшему - 51.

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Дата
02
июня

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