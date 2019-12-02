Подростки из Донбасса избили проукраинского активиста, он в коме

Подростки из Донбасса жестоко избили проукраинского активиста Артема Мирошниченко.
В результате нападения мужчина получил тяжелые ранения и находится в коме, сообщил его брат Сергей, пишет Деро.Донбас.
Трагедия произошла 29 ноября после 22 часов.
Ребята напали на украица на улице Горького, в районе почтового отделения № 7.
"На моего брата Артема Мирошниченко, общественного активиста, было совершено нападение, в результате которого он получил тяжелые повреждения. Сейчас ему сделано сложную операцию и находится в коме. Состояние тяжелое, врачи воздерживаются от прогнозов", - добавил Сергей Мирошниченко.
Преступников задержали, ими оказались парни 16 и 17 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский не станет бороться за людей, живущих в Украине и имеющих двойное гражданство.
Комментарии