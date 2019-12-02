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понедельник, 02 декабря 2019 18:30

Подростки из Донбасса избили проукраинского активиста, он в коме

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Подростки из Донбасса избили проукраинского активиста, он в коме
Проукраинский активист шел с акции, посвященной Екатерине Гандзюк. Фото: Деро.Донбас.

Подростки из Донбасса жестоко избили проукраинского активиста Артема Мирошниченко.

В результате нападения мужчина получил тяжелые ранения и находится в коме, сообщил его брат Сергей, пишет Деро.Донбас.

Трагедия произошла 29 ноября после 22 часов.

Ребята напали на украица на улице Горького, в районе почтового отделения № 7.

"На моего брата Артема Мирошниченко, общественного активиста, было совершено нападение, в результате которого он получил тяжелые повреждения. Сейчас ему сделано сложную операцию и находится в коме. Состояние тяжелое, врачи воздерживаются от прогнозов", - добавил Сергей Мирошниченко.

Преступников задержали, ими оказались парни 16 и 17 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский не станет бороться за людей, живущих в Украине и имеющих двойное гражданство.

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Дата
02
декабря

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