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четверг, 26 декабря 2019 21:20

Подозреваемых в захвате здания Мариупольского ГУВД готовят на обмен

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Подозреваемых в захвате здания Мариупольского ГУВД готовят на обмен
Подозреваемых освободили из-под стражи. Фото: 0629

Четырех подозреваемым по делу о захвате здания Мариупольского ГУВД 9 мая 2014 могут передать России.

Суд отпустил их из-под стражи под личные обязательства, сообщает 0629.

Все четверо подозреваемых написали заявления с просьбой включить их в список обмена на украинцев, которых незаконно удерживают в тюрьмах ОРДЛО и на территории РФ.

Подозреваемым Евгению Дружинину, Александру Стрельниковичу, Виктору Скрипнику и Вячеславу Бирюкову инкриминируют умышленное убийство, создание террористической группировки, хранение оружия. Им могло бы грозить пожизненное заключение, если бы не обмен.

Против обмена выступила мать погибшего милиционера Михаила Ермоленко. Она требовала от суда довести расследование до конца. Обвинила суд в намеренном затягивании процесса.

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Террористов доставили в Государственную уголовную исполнительную службу Украины, где они пробудут до момента обмена.

"На территории Украины они не выйдут на свободу. Что они будут делать на неподконтрольной территории Украины мы не знаем, возможно их будут судить и там", - сообщили правоохранители.

Украинская сторона и представители самопровозглашенных ЛДНР согласовали точную дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных". Его проведут 29 декабря, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на два источника, которые знают о содержании переговоров.

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