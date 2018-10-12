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пятница, 12 октября 2018 18:29

Поделились впечатляющими кадрами военных учений под Мариуполем

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Поделились впечатляющими кадрами военных учений под Мариуполем
Показали, как украинские военные тренируются защищать Азовское море. Фото: УНИАН

Под Мариуполем начались военные учения, на которых армейцы показали готовность защищать Азовское море от агрессора.

Обучение посетил президент Украины Петр Порошенко и опубликовал видео в Facebook.

"Проверка готовности сил и войск к отражению возможной российской агрессии по морскому направлении", - подписал он кадры.

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Всего в учениях на сухопутном и морском участках Азовского моря Донецкой и Запорожской областей в учениях будет задействовано около 600 военнослужащих и до 150 единиц техники. Учения проходят в три этапа - бой за высадку, ведения маневренной обороны и недопущения эвакуации сил десанта.

Сегодня в Винницу прибыла транспортная авиация США. Проводят учения десантников НАТО.

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