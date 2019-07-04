Под Луганском горит заминированный лес

Вблизи Станицы Луганской горит заминированный лес. Взрывом ранен человек. Фото - УНН

3 июля возле с. Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества загорелась лесная подстилка на общей площади около 20 га.

Тушение не проводится. Поскольку территория заминирована, сообщает ГСЧС.

Во время опахивания места пожара произошел взрыв. Контузию и ранение руки получил тракторист лесного хозяйства.

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Пиротехники ГСЧС проводят работы по разминированию местности.

По состоянию на 7 утра 4 июля до места пожара направлено 110 чел. и 25 ед. техники. Ситуацию контролируют.

Боевики и российские оккупанты устраивают многочисленные пожары на оккупированных территориях. Обустраивают минно-взрывные заграждения, а из-за их халатности страдают местные жители.