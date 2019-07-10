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среда, 10 июля 2019 22:43

Почему выплата пенсий на оккупированных территориях невозможна

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Почему выплата пенсий на оккупированных территориях невозможна
Пенсии нельзя будет платить до освобождения территорий. фото: 112

Невозможно выплачивать украинские пенсии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в эфире проекта Радио Донбас.Реалии

"Это невозможно. Банков нет. Банки восстановить невозможно. Безопасность не может быть обеспечена. Требования по противодействию отмыванию денег обеспечить невозможно. Поэтому есть только одна схема. Как и сейчас, получать пенсию на карточки, выданные Сбербанком Украины", - заявил он.

Вопрос выплаты пенсий жителям ОРДЛО связаны не только с банковской системой, но и с уплатой налогов.

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"Пенсионный фонд не просто наполняется из воздуха. Вы же знаете, что "отжали" предприятия, которые до последнего момента еще и платили налоги. Предприятия, которые там работали, до последнего дня платили налоги в бюджет Украины", - пояснил министр.

Россияне готовятся захватить Станицу Луганскую, накапливают силы у границы с населенным пунктом. Боевики не оставили позиции на высоте гора Князя Игоря, это позволяет им контролировать местность.

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