Почему усилились обстрелы на Донбассе

Оккупационные войска усилили обстрелы ВС Украины в Донбассе. Фото: novynarnia.com

Усиление обстрелов позиций ВС Украины со стороны оккупационных войск в Донбассе было связано с составлением зачетов российских курсантов-артиллеристов.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование целенаправленно провоцирует эскалацию боевых действий на Донбассе", - заявил полковник Максим Праута из пресс-центра Минобороны Украины на дневном брифинге.

"Такая ситуация происходит также в интересах выполнения заказов российских военных учебных и научно-исследовательских учреждений. В частности, одной из причин активизации на прошлой неделе обстрелов противником позиций объединенных сил боеприпасами калибра 120 и 122 мм была сдача зачетов по боевой стрельбе курсантами одного из российских высших военных учебных заведений, которые прибыли для "практических занятий" на базе соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ", - заявил пресс-секретарь.

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"Вместе с тем, российскими военными специалистами осуществлялись испытания нового образца БПЛА при применении в составе разведывательно-ударного контура", - добавил он.

Утром 4 марта на Донбассе российские оккупанты перешли к обстрелам опорных пунктов подразделений Объединенных сил с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.