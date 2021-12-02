По сети распространяется масштабный челлендж благодарности воинам ВСУ – как принять участие

К 30-летию Вооруженных Сил Украины Министерство обороны и Генеральный штаб совместно с фондом "Вернись живым" запустили челлендж "30 дней благодарности". Его цель – показать кого и что защищают украинские военнослужащие.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook, который первым присоединился к челленджу.

"Этим видео я хотел бы напомнить, что более семи лет российско-украинской войны ВСУ защищают не только нашу страну, но и всю Европу. Я защищаю, прежде всего, наше будущее – детей и европейский выбор Украины", - написал Залужный.

К челленджу присоединился и директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Чтобы присоединиться к челленджу военным, необходимо снять видео продолжительностью 5-10 с. В кадре должен быть военный в полный рост, одетый в форму и смотрящий в камеру. Через несколько секунд после начала записи объектив камеры следует перевести на то, что воин защищает. Это могут быть дети, символика Украины или любое другое проявление мирной жизни.

Снимать и публиковать видео можно до 30 декабря, чтобы поблагодарить воинов ВСУ за защиту страны.

Автор: скриншот поста Чтобы присоединиться к челленджу, необходимо выполнить следующие шаги

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