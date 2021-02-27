Пес помог СБУ обнаружили склад оружия

Фото: Штаб ООС

Спецназовцы Нацгвардии вместе с представителями СБУ и разведки обнаружили тайник с боеприпасами в Авдеевке на Донбассе.

Штаб сообщает, что обнаружили гранаты, более 200 патронов калибра 7,62 и более 100 патронов калибра 5,45.

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"Ключевую роль в операции сыграла слаженная работа кинологической двойки отдельного отряда специального назначения "Омега". Наученный гвардейский служебный пес сразу обнаружил опасный участок и сообщил военнослужащим о находке. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

В Луганской области на территории заброшенного защитного сооружения бывшего завода в Лисичанске СБУ нашла склад оружия, боеприпасов и взрывчатки.