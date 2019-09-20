Первый украинский корвет "Владимир Великий" достроят за 4 года

 
Ексклюзивы
1/5
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 216
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2610
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
1 Просмотров: 2691
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1296
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 360
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1233
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3051
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 1008
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4788
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 378
Фото
Все фото
26
12
5
8
3
Боевая BMW – музею передали уникальный экспонат с фронта
Боевая BMW – музею передали уникальный экспонат с фронта
ВСУ и американские военные &quot;уничтожили&quot; врага на совместных тренировках
ВСУ и американские военные "уничтожили" врага на совместных тренировках
Дончанка рассказала, как в декрете стала программисткой
Дончанка рассказала, как в декрете стала программисткой
Осень пришла на фронт: показали жизнь на передовой
Осень пришла на фронт: показали жизнь на передовой
Командующий ООС заявил о срыве &quot;хлебного&quot; перемирия
Командующий ООС заявил о срыве "хлебного" перемирия
Видео
Все видео
В 15 км от границы с Украиной заметили колонну российской бронетехники
В 15 км от границы с Украиной заметили колонну российской бронетехники
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
Добровольцы Яроша отдали вооружение с передовой
Добровольцы Яроша отдали вооружение с передовой
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
Штурмовые катера "Кентавр" выведут на испытания
Штурмовые катера "Кентавр" выведут на испытания
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4788
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5139
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1710
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31275
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
20 сентября 2019
Просмотров: 72
Свободу втратити легко
Завжди повторюю: в українців та росіян – різна політична культура. Вони мають велику схильність ідентифікувати себе з царем. Ми – з тими, ...
пятница, 20 сентября 2019 19:35

Первый украинский корвет "Владимир Великий" достроят за 4 года

  Комментировать
Первый украинский корвет &quot;Владимир Великий&quot; достроят за 4 года
Корвет "Владимир Великий" достроят за 4 года и за 7,7 млрд грн / фото: Украинский милитарный портал

Достройку головного корабля "Владимир Великий" по проекту 58250 класса "корвет" планируется до конца 2023 года.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского сейчас ведется работа по восстановлению Государственной целевой оборонной программы строительства корвета, сообщает АрмияInform.

Уже произведено ориентировочный график восстановления проектных и строительных работ программы. Сейчас недостроенный корабль имеет готовность корпуса - 80%, а корабля в целом - 32%. Находится на частном Черноморском судостроительном заводе.

Достройку планируют до конца 2023 стоимостью 7,7 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военный флот списал 4 корабля

Стоимость и сроки следующих трех кораблей будет определено по результатам строительства первого корабля.

Военно-Морским Силам Украины передали аварийно-спасательное судно "Александр Охрименко".

Приказ подписал в последний рабочий день министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Первый украинский корвет "Владимир Великий" достроят за 4 года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
сентября

На крыше вагона ехал в Луганск за солью - языковеда осудили на 12 лет

Запретили украинский язык в вузах

Украинские военные договорились об активных действиях

Первое кругосветное путешествие длилось три года

Софи Лорен - 85: замужем за "отцом", беременности в постели и тюрьма за неуплату налогов

Самое читаемое
Мобильные операторы будут обслуживать абонентов по-новому
Мобильные операторы будут обслуживать абонентов по-новому Просмотров: 28143
Что делают собаки, когда хозяев нет дома
Что делают собаки, когда хозяев нет дома
27
 Просмотров: 22879
Дешевле, чем у жены Луценко: &quot;слуга народа&quot; засветила сумку в Раде
Дешевле, чем у жены Луценко: "слуга народа" засветила сумку в Раде
4
 1 Просмотров: 22085
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык 11 Просмотров: 21654
На что способны люди, когда очень хотят спать: смешные фото
На что способны люди, когда очень хотят спать: смешные фото
22
 Просмотров: 19962
Донбасс
В 15 км от границы с Украиной заметили колонну российской бронетехники
В 15 км от границы с Украиной заметили колонну российской бронетехники
 Просмотров: 441
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
 Просмотров: 441
Пристайко сказал, кто должен контролировать Донбасс на момент выборов
Пристайко сказал, кто должен контролировать Донбасс на момент выборов 2 Просмотров: 1818
Недостроенный ракетный крейсер "Украина" могут продать
Недостроенный ракетный крейсер "Украина" могут продать Просмотров: 684
Выборы на Донбассе: Пристайко прокомментировал голосование переселенцев
Выборы на Донбассе: Пристайко прокомментировал голосование переселенцев Просмотров: 1377
Больше всего комментируют
11
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
7
Зеленский: Инопланетяне не будут вывозить вагонами нашу землю
4
Вакарчук – Зеленскому: Сдаете национальные интересы?
3
Суд отменил арест Ефремова
3
Кто вы такая? – "слуга" Тищенко снова отличился
Голосов: 23
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua