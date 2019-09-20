Первый украинский корвет "Владимир Великий" достроят за 4 года

Корвет "Владимир Великий" достроят за 4 года и за 7,7 млрд грн / фото: Украинский милитарный портал

Достройку головного корабля "Владимир Великий" по проекту 58250 класса "корвет" планируется до конца 2023 года.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского сейчас ведется работа по восстановлению Государственной целевой оборонной программы строительства корвета, сообщает АрмияInform.

Уже произведено ориентировочный график восстановления проектных и строительных работ программы. Сейчас недостроенный корабль имеет готовность корпуса - 80%, а корабля в целом - 32%. Находится на частном Черноморском судостроительном заводе.

Достройку планируют до конца 2023 стоимостью 7,7 млрд грн.

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Стоимость и сроки следующих трех кораблей будет определено по результатам строительства первого корабля.

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