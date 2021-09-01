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"Перезарядил пистолет перед лицом и выстрелил": майору дали пять лет тюрьмы за убийство бойца

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&quot;Перезарядил пистолет перед лицом и выстрелил&quot;: майору дали пять лет тюрьмы за убийство бойца
Состоялся суд над майором, который застрелил бойца. Фото: promin.cv.ua/

Бывшего начальника отделения связи воинской части В0849, майора Виталия Винника приговорили к пяти годам тюрьмы за убийство военнослужащего Олега Томашука.

Томашук в соцсетях "засветил" позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, пишет "Судебный репортер".

Инцидент случился весной 2017 года. Тогда солдаты ездили на стрельбы на боевой машине. Во время выезда из завода в Авдеевке Томашук снял видео на телефон, которое он позднее опубликовал в Instagram. Ему звонили и писали о том, что он "сдал свои позиции".

После того, как майор получил жесткий выговор от начальства, он вызвал к себе Томашука и еще троих военнослужащих. Он спросил у Томашука, понимает ли тот, что это приравнивается к государственной измене. Тот ответил утвердительно. Затем Винник взял пистолет, перезарядил перед лицом бойца и выстрелил ему в голову.

Свидетели утверждали, что Томашук перед смертью успел только попросить не стрелять и попытался уклониться от пули, но все произошло очень быстро.

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На суде майор заявил, что не хотел убивать военнослужащего и убеждал, что это произошло не специально, а выстрел произвел из-за мгновенного психологического фактора. Однако экспертиза установила, что Винник был способен контролировать свои действия, хотя и находился в состоянии эмоционального возбуждения.

Также суд постановил выплатить моральную компенсацию в размере 150 тысяч гривен.

В Вышгороде Киевской области 16-летний парень застрелил бывшего бойца батальона "Айдар" 45-летнего Игоря Корниенко. Схватка со стрельбой произошла посреди улицы.

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