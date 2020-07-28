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Перемирие на Донбассе: Украина будет информировать ОБСЕ о каждом обстреле

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Перемирие на Донбассе: Украина будет информировать ОБСЕ о каждом обстреле
Фото: Reuters

Украина будет сообщать обо всех обстрелах боевиков в СММ ОБСЕ и международным партнерам.

Об этом заявил представитель Украины в ТКГ, глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин в понедельник, 27 июля, в эфире Громадського радио.

"Вся эта информация (об обстрелах) собирается в такую "копилку" действий, нарушающих или пытающихся нарушить перемирие, чтобы на политическом уровне, путем переговоров держать ситуацию под контролем", - сообщил нардеп.

Он добавил, что единичные провокации, зафиксированы после начала перемирия, были и раньше, но сейчас их нужно проверять.

"Задача наша состоит в том, чтобы <...> верифицировать, или это просто провокация, цель которой услышать огонь и после этого начать разбираться, кто первым открыл огонь, или все же проверить, что это принципиальное решение вооруженных сил нашего противника", - подчеркнул Костин.

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Также "слуга народа" отметил, что это перемирие отличается от предыдущих, поскольку для его достижения были приложены "значительные усилия" со стороны Украины и политических консультантов нормандской четверки.

На заседании Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о начале режима "полной и всеобъемлющей тишине" 27 июля в 00:01. В то же время боевики сразу же его нарушили. При этом сайты сепаратистов, цитируют карательные органы незаконных образований, обвиняют в провокации украинских воинов.

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