Перемирие на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала 230 нарушений за минувшие сутки

СММ ОБСЕ за прошедшие сутки зафиксировала 234 нарушения режима прекращения огня на Востоке Украины, из которых 232 произошли в Донецкой области. Фото из открытых источников

СММ ОБСЕ за прошедшие сутки зафиксировала 234 нарушения режима прекращения огня на Востоке Украины, из которых 232 произошли в Донецкой области.

Об этом сообщается в ежедневном отчете №302 / 2020, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 19 декабря 2020 года.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 232 нарушения режима прекращения огня, в том числе 68 взрывов неопределенного происхождения, из которых 162 произошли в районах северо-западнее н. П. Широкино (подконтролен правительству, 100 км южнее Донецка)", - говорится в отчете.

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За предыдущий отчетный период в области было зафиксировано 63 таких нарушениях, большинство которых также произошли в северном направлении от Широкино.

В Луганской области Миссия зафиксировала 2 нарушения режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения) в районах к западу от н.п. Зимогорье (неподконтрольный правительству, 27 км к западу от Луганска). За предыдущий отчетный период на Луганщине было зафиксировано 21 такое нарушение.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия не пустит тяжеловооруженных миротворцев ОБСЕ на Донбасс, ведь это противоречит его интересам.