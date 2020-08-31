Перемирие на Донбассе: боевики активизировались

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

30 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано.

Лишь вблизи Марьинки нашими воинами отмечено несколько выстрелов из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Также, на этом участке фронта, с помощью ручного противотанкового гранатомета враг совершил дистанционное минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2. Кроме того, на Приазовье, вопреки договоренностям в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументировано пролет вражеского БПЛА типа "квардокоптер", сообщают в штабе операции Объединенных сил.

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"Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование. В общем, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие зафиксировали 2 враждебные нарушения провозглашенного режима прекращения огня. Все эти провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - сказано в сообщении.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. С начала текущих суток, 31 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

По данным нашей разведки, подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе продолжают нести потери личного состава. Все - небоевые. С начала перемирия, то есть с 27 июля, 21 боевик на Донбассе умер и 29 получили ранения по вине украинских бойцов.