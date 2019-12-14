Перекрыт Донбасс: боевики дважды задерживали патрули ОБСЕ

СММ не имеют доступа к неподконтрольных правительству Украины Фото: ukrinform.ua

Представители вооруженных формирований Российской Федерации дважды задерживали патрули Миссии у Петровского и у Верхньоширокивського.

Мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей СММ ОБСЕ по всей территории Украины и все подписанты Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"По данным отчета СММ ОБСЕ от 13 декабря 2019 представители вооруженных формирований Российской Федерации дважды задерживали патрули Миссии на блокпосту примерно в 2,5 км к северу от участка разведения в районе населенного пункта Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) позволили патрулю Миссии проехать только после 20 минут ожидания, на блокпосту западнее населенного пункта Верхньоширокивське (бывший Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) - только после примерно 1:00 ожидания ", - йдет ься в сообщении.

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Вооруженные формирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ежедневно отказывают СММ в доступе к неподконтрольных правительству Украины территорий, в том числе и к участкам разведения сил и средств.

К февралю 2020 году в ВСУ будет создана новая структура - командование Медицинских сил. Создание новой структуры предполагает объединение медицинской службы под единое руководство командующего Медицинских сил, подчиняться Главнокомандующему ВСУ, заявил начальник Главного медицинского управления ВС Украины генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко. Командованию Медицинских сил подчинят госпитальную звено, медиков, находящихся в подчинении командиров воинских частей.