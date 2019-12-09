Перед саммитом в Париже боевики перестали обстреливать украинских военных

Сутки на Востоке: боевики уменьшили количество обстрелов. Фото: Марьян Кушнир. Радио Свобода

8 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" с автоматических гранатометов и стрелкового оружия открывали огонь у Васильевки, вблизи Павлополь из крупнокалиберных пулеметов и неподалеку Марьинки и Широкино из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксировано 3 вражеских обстрелов со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Травневого, вблизи Крымского и Хутора Вольного враг обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь в результате обстрелов с нашей стороны нет.

Представителями так называемой ДНР вернули Украине тело погибшего сотрудника спецподразделения ЦСО СБУ Дмитрия Каплунова.