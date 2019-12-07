Боевики вернули тело погибшего украинского офицера

Представителями так называемой ДНР вернули Украине тело погибшего сотрудника спецподразделения ЦСО СБУ Дмитрия Каплунова.
Об этом сообщил народный депутат, ветеран Роман Костенко - пишет "Украинская правда"
"Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам! Спасибо всем, кто приложил усилия!"
6 декабря в СБУ заявили, что боевики ОРДЛО не отдают Украине тело Каплунова, погибшего еще 1 декабря.
1 декабря в штабе ООС сообщили, что на Донбассе при попытке диверсионно-разведывательной группы боевиков проникнуть в тыл позиций ОС погибли двое украинских военных. СБУ официально сообщила о гибели двух своих офицеров.
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3 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины посмертно с вручением ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаева и Дмитрию Каплунову.
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