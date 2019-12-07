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суббота, 07 декабря 2019 11:30

Боевики вернули тело погибшего украинского офицера

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Боевики вернули тело погибшего украинского офицера
Дмитрий Каплунов подорвался на неизвестном взрывном устройстве

Представителями так называемой ДНР вернули Украине тело погибшего сотрудника спецподразделения ЦСО СБУ Дмитрия Каплунова.

Об этом сообщил народный депутат, ветеран Роман Костенко - пишет "Украинская правда"

"Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам! Спасибо всем, кто приложил усилия!"

6 декабря в СБУ заявили, что боевики ОРДЛО не отдают Украине тело Каплунова, погибшего еще 1 декабря.

1 декабря в штабе ООС сообщили, что на Донбассе при попытке диверсионно-разведывательной группы боевиков проникнуть в тыл позиций ОС погибли двое украинских военных. СБУ официально сообщила о гибели двух своих офицеров.

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3 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины посмертно с вручением ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаева и Дмитрию Каплунову.

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07
декабря

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