Перед Мюнхенской конференцией появился мирный план для Донбасса, к которому присоединилась Россия

Впоследствии план исчез с сайта конференции. Фото: НВ

Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности обнародовали новую международную инициативу по урегулированию конфликта на Донбассе.

Она получила название "Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе". Среди инициаторов документа является РФ, передает НВ.

Инициативу выдвинули лидеры по вопросам евроатлантической безопасности. В нее входят председатели трех крупных международных организаций и форумов и глава Российской совета по международным делам. Среди инициаторов экс-министр обороны Великобритании Дес Браун, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, экс-сенатор США Сэм Нанн и бывший министр энергетики США, американский физик-ядерщик Эрнест Мониз и бывший глава МИД РФ Игорь Иванов от Российской совета по международным делам .

"Накануне Мюнхенской конференции по безопасности 2020 Группа лидеров евроатлантической безопасности подчеркивает необходимость политического урегулирования вооруженного конфликта на украинском Донбассе", - говорится в официальной публикации плана.

Кроме пяти инициаторов его подписали 40 влиятельных специалистов в области международной безопасности.

Все 12 шагов разбили на несколько тематических блоков.

Безопасность

1. Восстановление работы Общего центра по контролю и координации. Это российско-украинская группа по контролю за соблюдением Минского протокола. Ее создали в 2014 году. Изначально РФ саботировала ее работу, а в 2017 году вышла из нее окончательно.

2. Основание переговорной группы между военными ведомствами в нормандском формате. Лидеры стран могут дать распоряжение о том, чтобы диалог в формате четырех стран организовали на уровне военных ведомств. Такая группа может поддержать работу СЦКК, а также может действовать отдельно или параллельно с усилиями по решению российско-украинского конфликта на экспертном уровне.

3. Улучшение и расширение свободы передвижения. Предлагается увеличить количество пунктов пропуска на линии разграничения. Это обеспечит более эффективную работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Подчеркивается необходимость выполнять договоренности о режиме прекращения огня, достигнутые в Минске и на саммите нормандской четверки в Париже.

Гуманитарная сфера

4. Предстоит поиск пропавших безвести на Донбассе. Установление их местонахождения имеет решающее значение для долгосрочного урегулирования конфликта, восстановления правопорядка и обеспечения прав семей, которые выжили. Для этого авторы призывают выполнить договоренности Парижского саммита и открыть доступ Красному Кресту и другим организациям на оккупированные территории Украины.

5. Планирование и реализация инициативы по разминированию. Следует немедленно организовать учебные программы среди детей и взрослых в зоне конфликта, чтобы рассказать об опасностях наземных мин и других снарядов. Власти Украины предложили разработать специальную программу и комплекс мероприятий по разминированию Донбасса.

Экономическая сфера

6. Предстоит экономическое восстановление Донбасса. Пункт базируется на идеях осеннего инвестиционного форума в Мариуполе. Там президент Владимир Зеленский и топ-чиновники Украины озвучили инициативу о экономическое возрождение Донбасса. Мюнхенский план предлагает уже на Дельфийском экономическом форуме провести такую ​​же инициативу на глобальном уровне и организовать на ее поддержку международную донорскую конференцию. Она могла бы включать и Россию. Собранные средства могли бы оказать помощь в восстановлении критической инфраструктуры, систем здравоохранения и образования на Донбассе.

7. Создание зоны свободной торговли. Для возрождения Донбасса он должен стать частью зоны свободной торговли как с ЕС, так и с Россией. Озвучивается идея целенаправленных мероприятий в поддержку экспорта из этого региона.

8. Дорожная карта по антироссийским санкциям. В случае поддержки "Мюнхенского плана" и при условии выполнения требований Минских соглашения РФ гипотетически может рассчитывать на ослабление санкций. Однако отмечено, что такие возможности следует тщательно изучить и проработать.

9. Устранение радиоактивных угроз. На Донбассе сосредоточено более 1200 радиоактивных источников. Многие из которых уже давно исчерпали срок своей эксплуатации. Это создает риски для здоровья людей, экологии и безопасности региона. Авторы документа призывают ОБСЕ, трехстороннюю контактную группу в Минске и страны нормандского формата найти решение этой проблемы.

Политическая сфера

10. Должен начаться новый диалог между евроатлантическими государствами о взаимной безопасности. Инициаторы предлагают стать площадкой для предметных и постоянных контактов глав МИД евроатлантические государств и их департаментов. Это нужно для решения основных проблем безопасности с помощью динамического процесса, который работает непосредственно с ключевыми разногласиями. Диалог должен быть согласован политическими лидерами стран.

11. Пункт касается поддержки и определения сфер взаимодействия между ЕС и Россией. В случае выполнения Минских соглашений Евросоюз готов пойти навстречу РФ в тесном сотрудничестве в ряде сфер взаимного интереса - науке и исследованиям, трансграничному и региональному сотрудничеству.

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12. Должен начаться новый диалог о национальной идентичности в Украине. "Новый инклюзивный национальный диалог по всей Украине желаемый и мог бы быть запущен как можно быстрее. В таком диалоге должны участвовать лидеры мнений, ведущие ученые и международно признанные эксперты. Должны быть приложены усилия для взаимодействия с видением соседей Украины, в частности Польши, Венгрии и России. Диалог должен касаться тем истории и национальной памяти, языка, идентичности и опыта меньшинств. Он должен охватывать проблематику терпимости и уважения к этническим и религиозным меньшинствам - как внутри страны, так и в международном контексте - для расширения взаимодействия, инклюзивности и социальной сплоченности", - говорится в пункте.

Впоследствии доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" удалили с сайта Мюнхенской конференци.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время "нормандского саммита" 9 декабря 2019-го в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки", сообщает сайт главы государства.