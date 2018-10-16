Патрульный боевиков сдался полиции

Мужчина проверял документы жителей. Фото: "Еспресо.TV"

В выходные в полицию Бахмута Донецкой области сдался пособник террористов РФ.

26-летний мужчина получил шанс освободиться от ответственности и начать новую жизнь. Полицейские установили, что в 2014 году он поддался на пропаганду и вступил в ряды наемников РФ. В составе автопатруля он осуществлял незаконную проверку документов жителей района, сообщает Национална полиция.

Человек разочаровался, почти сразу покинул бандформирование и все эти годы жил в страхе перед наказанием, пытаясь скрыть свое прошлое.

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Теперь он решил вернуться к нормальной жизни. Полицейские проверяют деятельность бывшего наемника. Только после того, как будет установлено, что на время пребывания в незаконном формировании он не совершал тяжких преступлений против мирного населения, мужчину могут освободить от уголовной ответственности.

На Донбассе в июне-июле ликвидировали боевика Андрея Репухова, прозвище Кича. Террорист "служил" в 3-й омсбр так называемого 1-го армейского корпуса ДНР. О ликвидации наемника российской оккупационной армии сообщил украинский блогер Necro Mancer.