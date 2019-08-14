"Партизан завелся?" - в оккупированном Шахтерске взорвали ЛЭП

В оккупированном Шахтерске Донецкой области в результате подрыва взрывных устройств уничтожены 4 опоры высоковольтной линии электропередачи.
Боевики задержали мужчину, которого обвинили в диверсии и террористическом акте, пишет блогер Necro Mancer в Twitter.
"Надо же, в Шахтерске партизан завелся. В Макеевке тоже он опоры подорвал или все-таки опасное гидрометеорологическое явление?" - пишет блогер.
В связи с повреждением высоковольтных опор в городе возможные сбои в работе стандарта 4G мобильного оператора "Феникс".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оккупированной Горловке закрыли кафе, где подавали "ребра Ляшко" и "Порошенко под снегом"
Надо же, в #Шахтерск'е партизан завёлся (https://t.co/eYE84MmEa9). В Макеевке тоже он опоры подорвал (https://t.co/PNrzjLOvrt) или всё-таки опасное гидрометеорологическое явление? #мгбт1 pic.twitter.com/EVFy5ELHy7— Necro Mancer (@666_mancer) August 13, 2019
Пункт пропуска "Станица Луганская" встречает традиционными очередями из сотен пожилых людей. "Пенсионный туризм" процветает не только здесь, но и на всех пунктах пропуска на Востоке, независимо от времени года и политической погоды в Украине. Люди с оккупированной территории идут за пенсиями и социальными выплатами к "укропам".
Комментарии