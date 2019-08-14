"Партизан завелся?" - в оккупированном Шахтерске взорвали ЛЭП

Подорваные ЛЭП в Шахтерске на оккупированной Донетчине / фото: соцсети

В оккупированном Шахтерске Донецкой области в результате подрыва взрывных устройств уничтожены 4 опоры высоковольтной линии электропередачи.

Боевики задержали мужчину, которого обвинили в диверсии и террористическом акте, пишет блогер Necro Mancer в Twitter.

"Надо же, в Шахтерске партизан завелся. В Макеевке тоже он опоры подорвал или все-таки опасное гидрометеорологическое явление?" - пишет блогер.

В связи с повреждением высоковольтных опор в городе возможные сбои в работе стандарта 4G мобильного оператора "Феникс".

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Пункт пропуска "Станица Луганская" встречает традиционными очередями из сотен пожилых людей. "Пенсионный туризм" процветает не только здесь, но и на всех пунктах пропуска на Востоке, независимо от времени года и политической погоды в Украине. Люди с оккупированной территории идут за пенсиями и социальными выплатами к "укропам".