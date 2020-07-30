Парень, потерявший на Донбассе ноги и руку, переплыл Днепр

Подросток без ног и руки установил рекорд, переплыв Днепр. Фото: скриншот из відео

16-летний Николай Нижниковский, который 5 лет назад подорвался на мине возле Мариуполя и потерял ноги и руку, 30 июля в Киеве переплыл Днепр.

Как говорится в сюжете 5-го канала, парень переплыл Днепр в районе Пешеходного моста в Киеве. Стартовал от 6-го причала, финишировал на Трухановом острове.

Николай преодолел расстояние длиной около 300 м за 13 минут.

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Это первый подобный рекорд среди подростков с отсутствием конечностей. Его зафиксировала руководитель Национального реестра рекордов в категории "Сила духа".

Тренировал парня и сопровождал во время дистанции его тренер, рекордсмен мира по плаванию Олег Лисогор.

Трагедия с Николаем произошла в 2015 году, когда ему было 11 лет. Они вместе с братом подорвались на артиллерийском снаряде. Брат погиб, а Николай получил множественные травмы, долго лечился, в частности, в Канаде. Плаванием начал заниматься 3,5 года назад, под руководством Лисогора — около года. К рекордному заплыву готовился неделю.