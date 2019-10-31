Палят из запрещенного оружия: как прошли сутки в ООС

Боевики обстреляли украинские населенные пенктны 19 раз в сутки. Фото с открытых источников.

30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня.

Враг обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано и огневую активность вражеских снайперов, передает штаб ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 6 обстрелов. Вблизи Красногоровки и Водяного, что на Приазовье.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские войска осуществили 13 обстрелов. У Крымского, Новотошковского, Зайцево, Луганского, Южного,

Троицкого, Новолуганского, Орехового.

С начала суток противник огневой активности не проявлял.

Потерь не зафиксировано.

28 октября в Киеве возле здания Офиса президента, собралось около 700 активистов. Людей разозлил отвод украинских войск в населенном пункте Золотое-4 Луганской области. О сборе сообщили после утренней суеты: сначала министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил об отводе украинских войск, через час штаб ООС опроверг его слова, но впоследствии подтвердил. В течение дня о разведении было много новостей, а вечером Дарка Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, заявила о том, что в Минске определили, где проведут следующее разведение.