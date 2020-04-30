Ожидаемая месть: украинские военные взорвали командирский внедорожник окупантов

 
Ексклюзивы
1/5
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1260
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1098
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3123
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2322
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1044
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4743
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 873
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 6120
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1611
Фото
Все фото
7
3
12
3
5
На востоке Украины началась Операция Объединенных сил
На востоке Украины началась Операция Объединенных сил
Боевики обстреляли населенный пункт
Боевики обстреляли населенный пункт
Детский лагерь превратили в масштабный схрон военной техники и оружия
Детский лагерь превратили в масштабный схрон военной техники и оружия
Жизнь оборвал осколок вражеского снаряда: назвали имя погибшего на Луганщине воина
Жизнь оборвал осколок вражеского снаряда: назвали имя погибшего на Луганщине воина
Украинские спецслужбы задержали диверсантов ЛДНР
Украинские спецслужбы задержали диверсантов ЛДНР
Видео
Все видео
Ожидаемая месть: украинские военные взорвали командирский внедорожник окупантов
Ожидаемая месть: украинские военные взорвали командирский внедорожник окупантов
Prisoners Voice создали петицию об освобождении украинских политзаключенных
Prisoners Voice создали петицию об освобождении украинских политзаключенных
Сыну Януковича отдали шахту в ОРДЛО – журналист
Сыну Януковича отдали шахту в ОРДЛО – журналист
"Мы в Зайцево зашли так тихо, что боевики уволили командира своей разведки" - боец ООС
"Мы в Зайцево зашли так тихо, что боевики уволили командира своей разведки" - боец ООС
Ополчения на Донбассе нет, есть русская армия – боевик ДНР просветил коллег
Ополчения на Донбассе нет, есть русская армия – боевик ДНР просветил коллег
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 2844
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 1971
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1440
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8955
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3978
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
28 апреля 2020
Просмотров: 666
Театр для брудних вельмож
Перед карантином встигла побувати в Чернівцях. Ушосте. Люблю це місто. Вкотре завернула до театру, хотіла глянути на цю красу зсередини. Свою мрію ...
четверг, 30 апреля 2020 11:28

Ожидаемая месть: украинские военные взорвали командирский внедорожник окупантов

  Комментировать
Ожидаемая месть: украинские военные взорвали командирский внедорожник окупантов
Украинцы бойцы отомстили за обстрел в Золотом. Фото: скрин с видео

Украинские военные уничтожили ракетой командирский внедорожник одного подразделения боевиков.

Бойцы отомстили за обстрел "Золотого-4". Тогда оккупанты накрыли огнем 3 дома мирных жителей. От осколка снаряда погиб молодой украинский защитник.

"Операция мести, которую провела "тридцатка", требовала активного взаимодействия нескольких подразделений. И качественной и грамотной разведки", - пояснил журналист. По его словам, в течение нескольких лет на этом участке фронта боевики расстреляли не один украинский военный автомобиль.

"Ребята из "тридцатки", похоже, изменили ситуацию в свою пользу", - написал корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики 15 раз обстреляли ЗСУ. В ответ получили "двухсотого"

Вооруженные формирования РФ обстреляли окраины населенного пункта Золотое-4.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ожидаемая месть: украинские военные взорвали командирский внедорожник окупантов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
апреля

Первый фильм длился менее шести секунд

"Я почувствовала жгучую боль, обернулась и увидела мужчину с залитым кровью ножом"

Хирург вырезал себе аппендицит

Распустили правозащитную организацию, которая боролась с властью

Американцы аннексировали пострадавшие от эпидемии острова

Самое читаемое
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
25
 Просмотров: 113372
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
19
 2 Просмотров: 93190
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая Просмотров: 20853
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
17
 1 Просмотров: 17479
140-килограммовая певица рэпа обнажила пышную грудь на свой день рождения
140-килограммовая певица рэпа обнажила пышную грудь на свой день рождения
5
 Просмотров: 10746
Донбасс
Нормандская четверка обсудит открытие линии соприкосновения на Донбассе
Нормандская четверка обсудит открытие линии соприкосновения на Донбассе Просмотров: 117
Обнаруженный "рекордный схрон" оружия принадлежит полку спецназначения ВСУ
Обнаруженный "рекордный схрон" оружия принадлежит полку спецназначения ВСУ 5 Просмотров: 2538
Боевики 15 раз обстреляли ЗСУ. В ответ получили "двухсотого"
Боевики 15 раз обстреляли ЗСУ. В ответ получили "двухсотого" Просмотров: 117
Боевики обстреляли населенный пункт
Боевики обстреляли населенный пункт
3
 Просмотров: 270
Детский лагерь превратили в масштабный схрон военной техники и оружия
Детский лагерь превратили в масштабный схрон военной техники и оружия
12
 Просмотров: 3915
Больше всего комментируют
7
Ученые ООН определили, кто виноват в пандемии коронавируса
5
Делала вид, что не понимаю - врач поделилась результатами языкового эксперимента
5
Обнаруженный "рекордный схрон" оружия принадлежит полку спецназначения ВСУ
3
Забрать Печерскую лавру у Российской церкви: петиция набрала 25 тыс. голосов
3
"В Москве друзей у нас нет. Надо вести сложную игру"
Голосов: 7242
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua