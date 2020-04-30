Ожидаемая месть: украинские военные взорвали командирский внедорожник окупантов

Украинцы бойцы отомстили за обстрел в Золотом. Фото: скрин с видео

Украинские военные уничтожили ракетой командирский внедорожник одного подразделения боевиков.

Бойцы отомстили за обстрел "Золотого-4". Тогда оккупанты накрыли огнем 3 дома мирных жителей. От осколка снаряда погиб молодой украинский защитник.

"Операция мести, которую провела "тридцатка", требовала активного взаимодействия нескольких подразделений. И качественной и грамотной разведки", - пояснил журналист. По его словам, в течение нескольких лет на этом участке фронта боевики расстреляли не один украинский военный автомобиль.

"Ребята из "тридцатки", похоже, изменили ситуацию в свою пользу", - написал корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.

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Вооруженные формирования РФ обстреляли окраины населенного пункта Золотое-4.