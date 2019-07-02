"Отправили на концерт Кобзона": офицер ВСУ сообщил о ликвидированных в июне оккупантах

В июне украинские военные нанесли оккупантам значительных потерь на Донбассе. Российско-оккупационные войска ежедневно провоцировали подразделения ООС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов.
Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook. По его словам, в июне были ликвидировали около 34 оккупантов.
"По итогам июня, в подразделениях российско-оккупационных войск ЛНР и ДНР были ликвидированы около 34 оккупантов и около 62 оккупантов получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Небоевые потери составили 7 оккупантов (нарушение мер безопасности, смерть из-за болезни, суицид).
На Донбассе в течение суток 1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня.
Во время эвакуации раненого в районе Водяного оккупанты обстреляли санитарный автомобиль с военными медиками одного из подразделений Объединенных сил.
Погибли 48-летняя санинструктор и 47-летний старший водитель, старшина получил огнестрельное ранение мягких тканей поясничной области.
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