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четверг, 10 декабря 2020 06:30

От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу

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От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Год назад украинцы не поддержали попытку Зеленского сдать интересы Украины. Фото: София Староконь

Выполнение условий Минских договоренностей и следующая встреча в Нормандском формате зависит от России.

РФ не согласится на это, а Германия и Франция не тратить свое время зря, говорит Gazeta.ua сопредседатель общественной организации "Права справа" Дмитрий Снегирев.

"Мы говорим, что Нормандские договоренности выполнены фактически 50:50. Посол РФ США говорит о том, что частично выполнены 2 - обмен и прекращения огня. То есть не выполнены. Сколько мы будем говорить, что во рту халва - сладко не станет. ССкилькы бы мы не убеждали украинский народ, мы их выполнили, собственно от позиции России зависит следующая встреча. они четко заявили, что этого не хотят ", - говорит эксперт.

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Встреча пройдет на уровне советников глав государств. Никто не настроен собираться просто так. Франция требует выполнения всех договоренностей. Германия настаивает на безальтернативной выполнении Минске.

"Компромисс будет только с нашей стороны. Можем хоть сто раз говорить о различных планах. Полезный идиот Арестович заявил, что в" Плане Б "нет необходимости. Это означает, что" План А "- имплементация формулы Штайнмайера и все обязательство, которые мы на себя взяли, нами выполняются ", - добавляет эксперт.

Единственным "Планом Б" выход из этого Площадки. Зеленского заявили о недопустимости этого варианта.

"Нормандский формат выполнен в минимальном объеме. На передовой постоянные обстрелы и потери среди наших бойцов", - говорит он.

Год назад 6-й президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидерами стран "нормандского формата" в Париже.

Накануне встречи в эфире ток-шоу "Свобода слова" Владимир Зеленский заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы увидеть, что он за человек.

Уже 9 декабря лидеры 4 государств: Украины, России, Франции и Германии объявили о результатах переговоров. Подписали коммюнике.

Автор: София Староконь
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