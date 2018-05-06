От боевика Лусварги отказалось посольство Бразилии

Посольство Бразилии отказалось выдавать Лусварги документы на возвращение. Фото: УНИАН

Посольство Бразилии в Украине отказалось выдавать документы для возвращения на родину бразильцу Рафаэлю Лусварги, который воевал за террористов ДНР и недавно был пойман активистами и передан СБУ.

"Многочисленные обращения к консула посольства Бразилии о необходимости вернуть Рафаэля домой и предостережения о его будущей судьбе не были услышаны", - сообщил адвокат Лусварги Валентин Рыбин на своей странице в Facebook.

"Посольство Бразилии отказалось выдавать Рафаэлю документы на возврат, оказывать помощь в возвращении домой и просто поддерживать его", - написал он.

По словам адвоката, 18 декабря 2017 Печерский районный суд изменил меру пресечения Лусварги с содержания под стражей на личное обязательство в рамках процедуры обмена пленными, и с того момента бразилец находился в Киеве.

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Когда 27 декабря между Киевом и террористами Л/ДНР состоялся обмен пленными на Донбассе, Лусварги якобы должен был получить свой паспорт и вернуться в Бразилию.

"Несмотря на договоренности и возвращения в Украину пленных военных, паспорт и проездные документы бразильцу украинская власть не вернула", - добавил Рыбин.

В Киеве активисты задержали бразильского наемника Рафаэля Лусварги, который воевал за террористов ДНР. Был возле посольства Бразилии в Киеве. Туда поехал после проживания в Свято-Покровском монастыре. Лусварги бывший наемник Французского иностранного легиона. На Донбассе был ранен под Донецким аэропортом. Хвастался, что убил по крайней мере четырех украинцев.