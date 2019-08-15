Освобождённому из СИЗО корректировщику "Градов" устроили жесткий прием

Фото: ТV7 Мариуполь

Террориста Валерия Кирсанова облили зеленкой в ​​Мариуполе.

Он был корректировщик вражеских "Градов". Мужчину сегодня выпустили из СИЗО, сообщает "Телеканал ТV7".

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"Корректировщик "Градов" при обстреле Восточного в января 2015 года Валерий Кирсанов выходит на свободу. У СИЗО собрались мариупольские активисты, чтобы посмотрит ему в глаза и спросить, чувствует ли он раскаяние за смерти жителей нашего города", - говорится в сообщении.

Сегодня выходит на свободу боевик, что корректировал огонь россиян по микрорайону Восточный в Мариуполе. Преступник был осужден на 9 лет тюрьмы, но согласно "Закону Савченко", сегодня выходит на свободу.