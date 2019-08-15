 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1476
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1620
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1089
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6345
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1584
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 936
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1584
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3168
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2223
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5220
Фото
Все фото
4
5
4
4
5
Освобождённому из СИЗО корректировщику &quot;Градов&quot; устроили жесткий прием
Освобождённому из СИЗО корректировщику "Градов" устроили жесткий прием
&quot;Кричать уже поздно&quot; - на волю выходит боевик, который корректировал огонь по Мариуполю
"Кричать уже поздно" - на волю выходит боевик, который корректировал огонь по Мариуполю
В оккупированной Горловке закрыли кафе, где подавали &quot;Ребра Ляшко&quot; и &quot;Порошенко под снегом&quot;
В оккупированной Горловке закрыли кафе, где подавали "Ребра Ляшко" и "Порошенко под снегом"
&quot;Этому домику хватит нескольких попаданий и его нет&quot; - бойцы рассказали о новом модульном жилье в ООС
"Этому домику хватит нескольких попаданий и его нет" - бойцы рассказали о новом модульном жилье в ООС
&quot;Это все ваш Порошенко&quot; - что говорят ЛНРовцы украинцам в Станице Луганской
"Это все ваш Порошенко" - что говорят ЛНРовцы украинцам в Станице Луганской
Видео
Все видео
Пока "принимали роды", боевики сбежали - интересный рассказ с передовой
Пока "принимали роды", боевики сбежали - интересный рассказ с передовой
Бойцы "Азова" попрощались с погибшим побратимом с псевдо "Бич"
Бойцы "Азова" попрощались с погибшим побратимом с псевдо "Бич"
Перемирием и не пахнет: сообщили последние новости с Донбасса
Перемирием и не пахнет: сообщили последние новости с Донбасса
Как в июне мстили боевикам за обстрелы Марьинки - ВИДЕО
Как в июне мстили боевикам за обстрелы Марьинки - ВИДЕО
Разведка Минобороны предусмотрела 4 возможных вариантов наступления России
Разведка Минобороны предусмотрела 4 возможных вариантов наступления России
Интервью
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1476
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6345
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4700
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4266
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 873
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 августа 2019
Просмотров: 81
Солом'яний дух
Останні років 30 я планував свої відпустки на серпень. В такому графіку, окрім усього іншого, ховалася одна неабияка перевага: можна було чути запах ...
четверг, 15 августа 2019 19:50

Освобождённому из СИЗО корректировщику "Градов" устроили жесткий прием
4

  Комментировать

В Мариуполе террориста встретили активисты
Фото: ТV7 Мариуполь
В Мариуполе террориста встретили активисты
В Мариуполе террориста встретили активисты
В Мариуполе террориста встретили активисты

Террориста Валерия Кирсанова облили зеленкой в ​​Мариуполе.

Он был корректировщик вражеских "Градов". Мужчину сегодня выпустили из СИЗО, сообщает "Телеканал ТV7".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина за российские деньги публиковала антиукраинскую пропаганду

"Корректировщик "Градов" при обстреле Восточного в января 2015 года Валерий Кирсанов выходит на свободу. У СИЗО собрались мариупольские активисты, чтобы посмотрит ему в глаза и спросить, чувствует ли он раскаяние за смерти жителей нашего города", - говорится в сообщении.

Сегодня выходит на свободу боевик, что корректировал огонь россиян по микрорайону Восточный в Мариуполе. Преступник был осужден на 9 лет тюрьмы, но согласно "Закону Савченко", сегодня выходит на свободу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Освобождённому из СИЗО корректировщику "Градов" устроили жесткий прием». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
августа

Богдан Бондаренко выиграл Чемпионат мира

"Мужики меня не любят. Относятся безразлично" - помещик Григорий Галаган

Правительство взялось за национализацию земли

Фермер выступил на сцене рок-фестиваля

Самое читаемое
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
26
 Просмотров: 91681
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
7
 1 Просмотров: 23438
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности Просмотров: 20718
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже Просмотров: 17829
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 14700
Донбасс
К 2020 году выработают первый пакет президентских инициатив по реинтеграции Донбасса
К 2020 году выработают первый пакет президентских инициатив по реинтеграции Донбасса Просмотров: 99
"Решение КМУ о цене на газ для Луганской ТЭС предотвратило катастрофу в области" - глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Плачков
"Решение КМУ о цене на газ для Луганской ТЭС предотвратило катастрофу в области" - глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Плачков Просмотров: 108
"Кричать уже поздно" - на волю выходит боевик, который корректировал огонь по Мариуполю
"Кричать уже поздно" - на волю выходит боевик, который корректировал огонь по Мариуполю
5
 Просмотров: 1539
В больнице Днипра спасают тяжело раненного 34-летнего бойца
В больнице Днипра спасают тяжело раненного 34-летнего бойца Просмотров: 468
Пока "принимали роды", боевики сбежали - интересный рассказ с передовой
Пока "принимали роды", боевики сбежали - интересный рассказ с передовой
 Просмотров: 2223
Больше всего комментируют
24
На Портнова подали заявление в ГБР - в ней упоминается Зеленский
10
Боец ООС был "курьером" Грымчака
4
Ажиотаж вокруг полиграфа - это пиар-ход — адвокат Порошенко
3
Россияне даже в Библии увидели экстремизм
3
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Голосов: 4845
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua