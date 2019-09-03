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вторник, 03 сентября 2019 21:08

Осудили боевика, что убивал украинских бойцов на высоте Валера

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Боевику ЛНР, танкисту Руслану Гаджиеву Артемовский городской суд Донецкой области объявил приговор - 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Его признали виновным в членстве в незаконном вооруженном формировании ЛНР, а также теракте, в следствии которого погибло много людей, сообщает Новинарня.

Гаджиев - гражданин РФ, попал на оккупированный Донбасс 26 декабря 2014 года. Пытался избежать ответственности за кражу автомобиля и вождение в пьяном виде.

На территории, которую контролируют боевики сначала обслуживал российскую военную и транспортную технику. Впоследствии стал механиком-водителем российского среднего танка Т-64-Б.

Принимал участие в бою 25 января 2015 за высоту "Валера" 307,5 м, что у населенного пункта Санжаровка Донецкой области. Руководил танком, из которого велся огонь по украиинських воинам.

Автор: Новинарня
  Паспорт гражданина РФ Руслана Гаджиева, что в рядах боевиков ЛНР убивал украинских военных в Дебальцево
Паспорт гражданина РФ Руслана Гаджиева, что в рядах боевиков ЛНР убивал украинских военных в Дебальцево

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Его действия привели к гибели 8-х украинских воинов, инвалидности 2-х и 12-ти раненых.

"В ходе нападения (наступления) экипаж танка Т-64Б, которым управляло ЛИЦО_1, и экипажи других танков постоянно вели прицельный огонь по позициям военнослужащих воинских частей В4673, В3675 и В2803 из пушек и пулеметов. Продолжая свои преступные действия, попав непосредственно на позиции сил Антитеррористической операции, ЛИЦО_1 во взаимодействии с танком Т-72 осуществляли наезд на военнослужащих указанных воинских частей ", - говорится в тексте приговора.

Его схватили в плен того-же дня. В суде боевик признал свою вину и раскаялся. Пока велись следственные действия рассказал сотрудникам Службы безопасности Украины о том, каким образом Россия оказывает поддержку боевикам.

Вместе с этим суд применил к преступнику "закон Савченко", из-за которого срок в отбывания им наказания засчитан и срок его удержания в СИЗО.

Полицейские в Станице Луганской, обнаружили ранее неоднократно судимого за совершение тяжких преступлений 36-летнего луганчанина.

По оперативной информации, находился в рядах незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Луганской области.

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Дата
03
сентября

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