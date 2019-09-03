В Станице задержали боевика ЛНР

В Станице Луганской задержали боевика из Луганска / фото: полиция

Полицейские в Станице Луганской, обнаружили ранее неоднократно судимого за совершение тяжких преступлений 36-летнего луганчанина.

По оперативной информации, находился в рядах незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Луганской области.

По словам задержанного, в мае 2014 он вступил в ряды незаконных вооруженных формирований где в течение месяца с оружием в руках выполнял функции по охране воинской части в г. Александровск.

При исполнении обязанностей, увидев, что его руководству безразлична его судьба, он покинул ряды бандформирования.

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На мужчину открыто уголовное производство за создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Ведется следствие.

В Станице Луганской, где 26 июня состоялось разведения войск, журналисты обнаружили перевозчика, который находился в рядах так называемой народной милиции ЛНР. Его зовут Николай Кузьмин, также его называют "Лесником" или "Железным лесорубом.