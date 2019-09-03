 
Ексклюзивы
1/5
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 144
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1458
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 5850
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 4689
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1719
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 765
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 513
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1584
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5310
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28215
Фото
Все фото
4
9
14
3
4
Бывший боевик подрабатывает перевозчиком на подконтрольной части Донбасса
Бывший боевик подрабатывает перевозчиком на подконтрольной части Донбасса
&quot;Герой Гиви&quot; и безработица: чем живет Иловайск сегодня
"Герой Гиви" и безработица: чем живет Иловайск сегодня
Город вымер: показали свежие фото Донецка
Город вымер: показали свежие фото Донецка
Показали ликвидированного бойцами &quot;Азова&quot; боевика
Показали ликвидированного бойцами "Азова" боевика
На фильм &quot;Иловайск&quot; пришел Вирастюк и Сеитаблаев
На фильм "Иловайск" пришел Вирастюк и Сеитаблаев
Видео
Все видео
Сожгли дом так называемого "главного полицейского" ДНР
Сожгли дом так называемого "главного полицейского" ДНР
В Германии проучили "любителя" ДНР
В Германии проучили "любителя" ДНР
Бойцы 53-й бригады достойно отреагировали на ночной обстрел оккупантов
Бойцы 53-й бригады достойно отреагировали на ночной обстрел оккупантов
ОБСЕ поймали на сотрудничестве с боевиками ЛНР
ОБСЕ поймали на сотрудничестве с боевиками ЛНР
Помним: имена и фото воинов, погибших на войне в августе
Помним: имена и фото воинов, погибших на войне в августе
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28215
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6579
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2556
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2736
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
Просмотров: 549
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
вторник, 03 сентября 2019 13:39

Бывший боевик подрабатывает перевозчиком на подконтрольной части Донбасса
4

  Комментировать

В Станице Луганской, где 26 июня состоялось разведения войск, журналисты обнаружили перевозчика,что находился в рядах так называемой народной милиции ЛНР.

Его зовут Николай Кузьмин, также его называют "Лесником" или "Железным дровосеком", сообщает Информатор.

Кузьмину 50 лет, в 90-е он входил в криминальную группировку Николая Хусточкина.

После этого подрабатывал в Станично-Луганском и Луганском лесных хозяйствах.

50-летний экс-боевик Николай Кузьмин. В свое время входил в ряды уголовной банды
Фото: Информатор
50-летний экс-боевик Николай Кузьмин. В свое время входил в ряды уголовной банды
50-летний экс-боевик Николай Кузьмин. В свое время входил в ряды уголовной банды
50-летний экс-боевик Николай Кузьмин. В свое время входил в ряды уголовной банды

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд не отпустил подозреваемого в катастрофе МН17 Цемаха

В 2014-м "Лесника" задержали наши военные, оказалось, что он шпионил в пользу россиян.

Впоследствии его обменяли на пленных украинцев, после чего он начал командовать движением по разбитому автомобильном мосту.

Теперь Кузьмин имеет свой "бизнес" - помогает местным жителям переносить их чемоданы через мост за 100 гривен.

О его прошлом знают, однако утверждают, что претензий к боевику нет.

Свое бездействие объясняют тем, что после разведения его задержания означать срыв перемирия.

В сети появились фотографии, на которых видно, как наблюдатели миссии ОБСЕ совместно с оккупантами ЛНР с помощью беспилотника патрулируют Станицу Луганскую.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бывший боевик подрабатывает перевозчиком на подконтрольной части Донбасса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

"Европейский скандал": россияне разграбили Львов

Воины обратились к украинцам за рубежом

Изобретательница бюстгальтера сделала мужа миллионером

Самое читаемое
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
23
 1 Просмотров: 161742
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
16
 Просмотров: 51429
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ Просмотров: 35174
Город вымер: показали свежие фото Донецка
Город вымер: показали свежие фото Донецка
14
 Просмотров: 26118
Рада решает судьбу депутатской неприкосновенности – онлайн
Рада решает судьбу депутатской неприкосновенности – онлайн
 1 Просмотров: 15310
Донбасс
Сожгли дом так называемого "главного полицейского" ДНР
Сожгли дом так называемого "главного полицейского" ДНР
 Просмотров: 9
Суд не отпустил подозреваемого в катастрофе МН17 Цемаха
Суд не отпустил подозреваемого в катастрофе МН17 Цемаха Просмотров: 459
Доплавался: в России затонул танк с экипажем
Доплавался: в России затонул танк с экипажем 1 Просмотров: 1089
Почти 100 выбыли: офицер ВСУ рассказал о потерях россиян на Донбассе
Почти 100 выбыли: офицер ВСУ рассказал о потерях россиян на Донбассе Просмотров: 756
Армия получила партию бронетехники
Армия получила партию бронетехники Просмотров: 2295
Больше всего комментируют
9
Зеленский "положил" на журналистов - Щур
5
"Первый звонок" в комитетах начался со споров
3
Премьер на самокате поздравил школьников с Днем знаний
3
Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность
3
Ломаченко признался, что имеет друзей в России
Голосов: 5876
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua