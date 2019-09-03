Бывший боевик подрабатывает перевозчиком на подконтрольной части Донбасса

В Станице Луганской, где 26 июня состоялось разведения войск, журналисты обнаружили перевозчика,что находился в рядах так называемой народной милиции ЛНР.

Его зовут Николай Кузьмин, также его называют "Лесником" или "Железным дровосеком", сообщает Информатор.

Кузьмину 50 лет, в 90-е он входил в криминальную группировку Николая Хусточкина.

После этого подрабатывал в Станично-Луганском и Луганском лесных хозяйствах.

Фото: Информатор

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В 2014-м "Лесника" задержали наши военные, оказалось, что он шпионил в пользу россиян.

Впоследствии его обменяли на пленных украинцев, после чего он начал командовать движением по разбитому автомобильном мосту.

Теперь Кузьмин имеет свой "бизнес" - помогает местным жителям переносить их чемоданы через мост за 100 гривен.

О его прошлом знают, однако утверждают, что претензий к боевику нет.

Свое бездействие объясняют тем, что после разведения его задержания означать срыв перемирия.

В сети появились фотографии, на которых видно, как наблюдатели миссии ОБСЕ совместно с оккупантами ЛНР с помощью беспилотника патрулируют Станицу Луганскую.