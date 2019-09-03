Суд не отпустил подозреваемого в катастрофе МН17 Цемаха

Боевик командовал системой ПВО, которая сбила гражданский самолет над Чистяковым. Фото: росзми

Бывшему начальнику ПВО боевиков группировки ДНР, фигуранту по делу катастрофы самолета Malaysia Airlines Владимиру Цемаху продлили арест.

"Ему продолжили мера пресечения - арест", - сообщил его адвокат Роман Гонтарев, сообщают "Украинские новости".

Он не сказал, есть ли Цемах в списках на обмен.

Нидерланды просят Украину не отдавать преступника, который является ценным свидетелем в расследовании трагедии.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может состояться по новой схеме. Осужденных помилуют президентскими указами, а подследственных отправят в Украину и Россию с их копиями уголовных дел. За преступления будут судить заочно. Обмен заключенными между Киевом и Москвой планировали провести по формуле "35 на 35" 1 сентября, но он не состоялся.