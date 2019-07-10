Остался сын и мать: похоронили защитника Украины

Погибший провел в российском плену почти 2 года. Фото: Факты

В Днипре попрощались с солдатом 53-й отдельной механизированной бригады Владиславом Локтионовым.

Он погиб, выполняя боевую задачу под Горловкой. 7 июля попал под обстрел россиянами опорного пункта возле поселка Южное, сообщает ТСН.

Владислав Локтионов родился в Днипре 7 октября 1976 года. До войны работал на фирме, пошел воевать в качестве добровольца в июле 2015-го. Служил в 92-й отдельной механизированной бригаде гранатометчиком 1-го батальона противотанкового взвода.

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В мае 2016-го попал в плен российских захватчиков - спустился к реке, чтобы забрать лодку.

Провел в плену 2 года, за это время его уволили из армии за якобы самовольное оставление места службы.

27 декабря 2017-го его освободили и он подал в суд на военную часть. В мае 2019-го вернулся на фронт.

Без сына и отца остались мать Александра и его сын.

7 июля возле поселка Южное между Торецком и оккупированной Горловкой Донецкой области в результате попадания вражеской мины погиб 42-летний Владислав Локтионов.

Он жил в Днипре, работал в сфере строительства. На войну ушел в 2015-м по мобилизации, служил в составе 92-й механизированной бригады ВСУ. Сначала был гранатометчиком в противотанковом взводе, затем служил разведчиком-пулеметчиком.