Осенний призыв в "бригаду 200": ликвидировали двух боевиков из Горловки

На Донбассе в оккупированной Горловке ликвидировали российских наемников.

Один из погибших боевиков - Сотник Богдан Владимирович по прозвищу "Койот". Родом из Горловки, родился 19 октября 1982-го, передает блоггер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

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Второй - Иванов Эдуард по прозвищу "Дюха". Он также родился в Горловке 27 мая 1989. Ликвидирован 4 сентября. Больше личных данных Иванова пока нет.





5 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Украинский военный погиб, еще один ранен.