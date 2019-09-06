Осенний призыв в "бригаду 200": ликвидировали двух боевиков из Горловки

На Донбассе в оккупированной Горловке ликвидировали российских наемников.
Один из погибших боевиков - Сотник Богдан Владимирович по прозвищу "Койот". Родом из Горловки, родился 19 октября 1982-го, передает блоггер Necro Mancer на своей странице в Twitter.
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Сотник Богдан Владимирович "Койот" (Горловка, 19/10/82) погиб 04/09/19 в Горловке https://t.co/PET8cTtAGB #груз200 #1ак #роа pic.twitter.com/eq6CdW7El5— Necro Mancer (@666_mancer) September 5, 2019
Второй - Иванов Эдуард по прозвищу "Дюха". Он также родился в Горловке 27 мая 1989. Ликвидирован 4 сентября. Больше личных данных Иванова пока нет.
5 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Украинский военный погиб, еще один ранен.
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