Осень пришла на фронт: показали жизнь на передовой

Фото: Анна Чапала/Миноборони

В сети показали жизнь на одном из взводных-опорном пункте в зоне Операции объединенных сил.

Боец с позывным "Шапа", показывая свои позиции, рассказывает, что враг днем ​​молчит, а ближе к вечеру и ночью частенько открывает огонь, пишут на странице Минобороны в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Командующий ООС заявил о срыве "хлебного" перемирия

Так провокуеють наших армейцев, чтобы они выглядывали из окопов.

"На днях ночью работали минометы врага и крупнокалиберные пулеметы. Мы не поддаемся на провокации оккупантов. Докладываем командиру, если он дает согласие, то заставляем врага замолчать", рассказывает защитник Украины.

Бойцы 53 бригады устроили пасеку на передовой. За июль-август пчелы натянули соты. Вскоре на линии соприкосновения украинские военнослужащие лакомиться собственным медом.