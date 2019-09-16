Осень пришла на фронт: показали жизнь на передовой

В сети показали жизнь на одном из взводных-опорном пункте в зоне Операции объединенных сил.
Боец с позывным "Шапа", показывая свои позиции, рассказывает, что враг днем молчит, а ближе к вечеру и ночью частенько открывает огонь, пишут на странице Минобороны в Facebook.
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Так провокуеють наших армейцев, чтобы они выглядывали из окопов.
"На днях ночью работали минометы врага и крупнокалиберные пулеметы. Мы не поддаемся на провокации оккупантов. Докладываем командиру, если он дает согласие, то заставляем врага замолчать", рассказывает защитник Украины.
Бойцы 53 бригады устроили пасеку на передовой.
За июль-август пчелы натянули соты. Вскоре на линии соприкосновения украинские военнослужащие лакомиться собственным медом.
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