Бойцы на передовой завели пасеку - качают "боевой" мед

Бойцы 53 бригады устроили пасеку на передовой.

В начале июня на позиции украинских защитников залетел большой рой пчел, сообщает пресс-служба бригады.

Автор: facebook.com/53brigade Боец 53-й бригады ВСУ показывает самодельный улей для пчел на одной из передовых позиций

"Эдуард, в прошлом пасечник, а ныне - защитник Украины, решил обустроить импровизированный улей для медовых тружеников в языках из-под патронов 7.62 мм. Воин на передовой уже пятый год, здесь же он отпраздновал свое 50-летие. Родом он из Луганской области. Эдуард стал защитником Украины еще в 2014 году. в настоящее время воин защищает Родину в окрестностях Горловки, где делает все возможное бок о бок с собратьями на пути к получению заветной победы", - пишут представители бригады.

Автор: facebook.com/53brigade Для "дикого" роя боец собрал самодельный улей из ящиков из-под патронов

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За июль-август пчелы натянули соты. Вскоре на линии соприкосновения украинские военнослужащие лакомиться собственным медом.

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