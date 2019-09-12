Бойцы на передовой завели пасеку - качают "боевой" мед

Бойцы 53 бригады устроили пасеку на передовой.
В начале июня на позиции украинских защитников залетел большой рой пчел, сообщает пресс-служба бригады.
"Эдуард, в прошлом пасечник, а ныне - защитник Украины, решил обустроить импровизированный улей для медовых тружеников в языках из-под патронов 7.62 мм. Воин на передовой уже пятый год, здесь же он отпраздновал свое 50-летие. Родом он из Луганской области. Эдуард стал защитником Украины еще в 2014 году. в настоящее время воин защищает Родину в окрестностях Горловки, где делает все возможное бок о бок с собратьями на пути к получению заветной победы", - пишут представители бригады.
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За июль-август пчелы натянули соты. Вскоре на линии соприкосновения украинские военнослужащие лакомиться собственным медом.
У бойцов появился необычный талисман - лиса Алиса.
Ее лисенком принес в пасти собака. Вырыл из норы вместе с несколькими.
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