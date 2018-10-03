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среда, 03 октября 2018 17:52

"Оружие было заряжено" - капитан о переходе кораблей в Азовское море

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&quot;Оружие было заряжено&quot; - капитан о переходе кораблей в Азовское море
Через Керченский пролив шли с заряженным оружием: капитан о переходе в Азов. Фото: Радіо Свобода

При переходе украинских кораблей через Керченский пролив боевые группы, пулеметы - все заряженное было.

Как удалось перебросить в Азовское море корабли ВМС "Донбасс" и "Корец", рассказал заместитель начальника штаба морского командования ВМС Украины капитан 1 ранга Дмитрий Коваленко, передает Укринформ.

По его словам, при переходе через пролив украинские военные умышленно использовали слово "планирую".

"Планирую" - специально было так сказано. Никаких там "прошу-прошу". Это на самом деле было очень важно. Мы же обязаны за час предупредить - кто бы там ни был - что подходим. Лоцмана они нам предоставили бесплатно. Сами сказали: "Портовые сборы не осуществляются". Мы "маневрировали". Это такая военно-морская дипломатия", - рассказал Коваленко.

Он также отметил, что военно-морские силы готовились к провокациям со стороны россиян.

"Боевые группы, пулеметы - все заряженное было. 2 человека в полной экипировке стояли на виду, чтобы россияне видели. Все остальные, тоже полностью экипированные, были готовы в любую минуту выбежать. Маскировочной сеткой затянулись, чтобы движения скрыть, пожарные рукава разложили, чтобы их смывать, если бы полезли. Они могут лезть, не стреляя. А мы только в ответ должны стрелять. Я бы на них посмотрел, если бы они попробовали. Все-таки 8 килограммов давление струи воды! Человека легко смыть с борта", - рассказал капитан.

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Он также отметил, что "москитный флот" в Азовском море может хорошо сработать.

"А будет еще "Нептун" (новейший противокорабельный ракетный комплекс украинского производства, который недавно прошел испытания - Gazeta.ua), - будет вообще другой расклад сил", - добавил капитан.

23 сентября 2 военных корабля Военно-морских сил Украины - A500 "Донбасс" и A830 "Корец" - сделали рискованный маневр и вошли в воды Азовского моря через Керченский пролив.

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