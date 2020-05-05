Организатор референдума в ДНР может выйти из-под стражи

В Киеве судят организатора референдума на Донбассе. Фото:

В Киеве Шевченковский райсуд рассматривает дело обвиняемого в организации незаконного референдума на Донбассе Романа Лягина.

Как пишут "Ґрати", рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.

Лягин в мае 2014 года был самопровозглашенным главой так называемой ЦИК ДНР и отвечал за проведение незаконного референдума на Донбассе.

Его задержали сотрудники СБУ на админгранице с Крымом летом 2019 года. Его обвиняют в участии в террористической организации, посягательстве на территориальную целостность, а также в государственной измене.

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Кроме того, адвокат Владимир Ефименко, представляющий интересы фонда "Изоляция", просил суд признать фонд потерпевшей стороной, поскольку Лягин принимал участие в организации захвата его здания в Донецке. В июне 2014 года это помещение бывшего завода изоляционных материалов стало тюрьмой. Однако суд не нашел правовых оснований для ходатайства: в обвинительном акте Лягину не инкриминируют захват здания, а "Изоляция" не признана потерпевшей стороной.

Фонд подал апелляцию на решение суда, а также обратился с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому.

В информации особо подчеркивается, что в середине мая 2020 года истекает срок пребывания Лягина под стражей.

Бывшему мэру Славянска Нелле Штепе, которая в 2014-м году сотрудничала с россиянами и помогала захватить город, возместили 3600 евро по решению Европейского суда по правам человека.