Организатор референдума в ДНР может выйти из-под стражи

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1548
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 909
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1395
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1107
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1809
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1566
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3555
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2412
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4824
Фото
Все фото
4
10
7
3
12
Работает снайпер: минус один террорист на Донбассе
Работает снайпер: минус один террорист на Донбассе
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
На Донбассе началась операция Объединенных сил
На Донбассе началась операция Объединенных сил
Боевики обстреляли населенный пункт
Боевики обстреляли населенный пункт
Детский лагерь превратили в масштабный схрон военной техники и оружия
Детский лагерь превратили в масштабный схрон военной техники и оружия
Видео
Все видео
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
Ожидаемая месть: украинские военные взорвали командирский внедорожник окупантов
Ожидаемая месть: украинские военные взорвали командирский внедорожник окупантов
Prisoners Voice создали петицию об освобождении украинских политзаключенных
Prisoners Voice создали петицию об освобождении украинских политзаключенных
Сыну Януковича отдали шахту в ОРДЛО – журналист
Сыну Януковича отдали шахту в ОРДЛО – журналист
"Мы в Зайцево зашли так тихо, что боевики уволили командира своей разведки" - боец ООС
"Мы в Зайцево зашли так тихо, что боевики уволили командира своей разведки" - боец ООС
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1044
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3591
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2511
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1566
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2020
Просмотров: 99
Так не буває
Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у ...
вторник, 05 мая 2020 18:57

Организатор референдума в ДНР может выйти из-под стражи

  Комментировать
Организатор референдума в ДНР может выйти из-под стражи
В Киеве судят организатора референдума на Донбассе. Фото:

В Киеве Шевченковский райсуд рассматривает дело обвиняемого в организации незаконного референдума на Донбассе Романа Лягина.

Как пишут "Ґрати", рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.

Лягин в мае 2014 года был самопровозглашенным главой так называемой ЦИК ДНР и отвечал за проведение незаконного референдума на Донбассе.

Его задержали сотрудники СБУ на админгранице с Крымом летом 2019 года. Его обвиняют в участии в террористической организации, посягательстве на территориальную целостность, а также в государственной измене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Геращенко выиграла суд у сепаратистки Штепы

Кроме того, адвокат Владимир Ефименко, представляющий интересы фонда "Изоляция", просил суд признать фонд потерпевшей стороной, поскольку Лягин принимал участие в организации захвата его здания в Донецке. В июне 2014 года это помещение бывшего завода изоляционных материалов стало тюрьмой. Однако суд не нашел правовых оснований для ходатайства: в обвинительном акте Лягину не инкриминируют захват здания, а "Изоляция" не признана потерпевшей стороной.

Фонд подал апелляцию на решение суда, а также обратился с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому.

В информации особо подчеркивается, что в середине мая 2020 года истекает срок пребывания Лягина под стражей.

Бывшему мэру Славянска Нелле Штепе, которая в 2014-м году сотрудничала с россиянами и помогала захватить город, возместили 3600 евро по решению Европейского суда по правам человека.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Организатор референдума в ДНР может выйти из-под стражи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Глава УГКЦ празднует юбилей: самые меткие высказывания владыки, которого поддержал Папа Римский

В российском городе умер украинский узник

Каждые 30 секунд покупают флакон Chanel №5

Церковный совет принял важное решение

Бывший пленник Сталина стал легендой нынешней команды Зинченко

"Не спартач, Шепард": первый американец полетел в космос

Выбросили работника почты, а за ним - сейф: подробности ограбления поезда

Издали стихотворную историю церкви

Провозгласили независимость Крыма

Заработала первая железная дорога в континентальной Европе

Учителя арестовали за рассказ на уроке запрещенной теории

Раскрыли секрет, что использовали в работе первые акушерки

Самое читаемое
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
11
 Просмотров: 42637
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
7
 Просмотров: 26640
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
16
 Просмотров: 20142
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
10
 Просмотров: 18558
В &quot;Эпицентре&quot; запретили продавать стройматериалы
В "Эпицентре" запретили продавать стройматериалы Просмотров: 14571
Донбасс
Война на Донбассе: появились свежие новости
Война на Донбассе: появились свежие новости Просмотров: 9
Война на Донбассе: Россия отправляет на передовую очередную партию военных
Война на Донбассе: Россия отправляет на передовую очередную партию военных Просмотров: 135
Зеленский утвердил обновленный состав ТКГ для переговоров в Минске
Зеленский утвердил обновленный состав ТКГ для переговоров в Минске Просмотров: 792
Донбассу нужна "безопасная реинтеграция" - Резников
Донбассу нужна "безопасная реинтеграция" - Резников Просмотров: 189
У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса
У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса 2 Просмотров: 657
Больше всего комментируют
5
Рейтинг партии Зеленского обвалился в два раза
4
Если бы выборы президента были в конце апреля. Опубликовали свежие рейтинги
2
Фосфорная краска светится в темноте
2
У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса
1
В России произошел новый Чернобыль, а в Украине "накрылся" карантин: 5 блогов недели
Голосов: 7473
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua