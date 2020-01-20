ЕСПЧ заставил Украину выплатить Нелле Штепе компенсацию

Ексмеру Славянская Нелли Штепе, что в 2014-м году сотрудничала с русскими и помогала захватить город возместили 3600 евро.

Европейский суд по правам человека решил, что его права были нарушены, сообщает "Громадське".

Сейчас предательница ожидает очередного вызова в суд в Харькове.

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Ее адвокат Александр Шадрин заявляет, что не знает, где сейчас находится коллаборантка.

"У меня нет такой информации. Вероятно в Славянске. Но у нее нет ограничений на передвижение", - отметил он.

ЕСПЧ обязал Украину выплатить 3,6 тыс. євро ( 99,6 тыс. грн - Gazeta.ua) Нелле Штепе, которая в 2014-м принимала активное участие в сотрудничестве с боевиками ДНР. В 2014-м тогдашний мэр Славянска Неля Штепа активно сотрудничала с российским боевиком Игорем Гиркиним. Лично участвовала в захвате города. После деоккупации Славянска над ней начался суд. Обвиняли Штепу в сепаратизме.