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вторник, 24 декабря 2019 11:07

Опубликовали закон о статусе УБД для добровольцев

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Опубликовали закон о статусе УБД для добровольцев
Опубликовали закон, по которому добровольцы получают статус УБД. Фото: lv.suspilne.media

В закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" добавили изменения, согласно которым добровольцам предоставляют статус участника боевых действий (УБД).

Документ опубликован в парламентской газете "Голос України".

В перечень участников боевых добавили участников добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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И тех, кто в течение не менее 30 календарных дней, в том числе по совокупности дней, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины.

Этот статус не распространяется на работников предприятий, учреждений, организаций, которие привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения АТО, а также лиц, которие добровольно обеспечивали проведение АТО, в том числе осуществляли волонтерскую деятельность.

"Европейская Солидарность" добилась принятия закона, который впервые в истории Украины обеспечит право на бесплатное медицинское обслуживание всех участников боевых действий, добровольцев, сотрудников ВСУ и волонтеров.

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Дата
24
декабря

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