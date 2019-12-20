Военных, добровольцев и волонтеров будут лечить бесплатно - Фриз

Фрыз поблагодарила парламентариев за поддержку законопроекта. Фото: eurosolidarity.org

"Европейская Солидарность" добилась принятия закона, который впервые в истории Украины обеспечит право на бесплатное медицинское обслуживание всех участников боевых действий, добровольцев, сотрудников ВСУ и волонтеров.

Об этом написала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз на своей странице в сети Facebook, комментируя принятие Верховной Радой законопроекта "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защите" относительно усиления социальной защиты отдельных категорий лиц с инвалидностью вследствие войны.

"Наконец конструктивная оппозиция получила заслуженную победу в борьбе за права украинцев - проект Закона 1198 принято - 323 за.

Отныне участники боевых действий на территории других государств, военнослужащие и работники ВСУ, участники АТО, а главное - добровольцы и волонтеры, - которые получили инвалидность в результате войны, будут иметь полноценное право на бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения МОУ, СБУ, СВРУ, МВД Украины", - сообщила Фриз.

Также она поблагодарила парламентариев за поддержку инициативы "Европейской Солидарности".

"Спасибо коллегам за поддержку и понимание собственной роли, как народных избранников, в жизни наших воинов защитников в этот сложный для государства период" - отметила Фриз.