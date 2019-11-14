Опубликовали новые доказательства причастности России к катастрофе МН17

На фото тела погибших, которых сбили по указанию российского руководства. Фото: Reuters

Совместная следственная группа опубликовала очередную часть телефонных разговоров российских боевиков с их кураторами.

Общение происходило за несколько недель до сбивания рейса MH17 на Донбассе в 2014 году, сообщают JIT.

На аудио - разговор террориста, самопровозглашенного премьер-министра Александра Бородая и самопровозглашенного министра обороны так называемой Донецкой народной республики Игоря Гиркина с крымским оккупантом Сергеем Аксеновым и помощником президента Российской Федерации Владимиром Путиным Владиславом Сурковым.

Во время разговоров террористы обсуждали команды из Кремля.

"Ну, ваши планы далеко идущие. Мои нет. Я выполняю заказ и защищаю интересы единого государства - Российской Федерации. Это суть", - сказал в одной из телефонных разговоров, состоявшейся 3 июля 2014 в 17:30:15 российских захватчик Бородай.

Во время другого звонка боевики делились впечатлениями от того, что на Донбасс "люди приезжают с мандатом от Шойгу". Сергей Шойгу - министр обороны России.

В разговоре речь шла о том, что приезжие из Москвы выгонят из мест тамошних главарей и примут командование на себя.

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JIT также сообщили, что некоторые боевики, сотрудничающих со следствием, рассказали о том, как русская служба безопасности ФСБ и служба военной разведки ГРУ принимали участие в управлении оккупированными населенных пунктов.

За несколько дней до сбивания пассажирского самолета МН17 над Снежным, 13 августа 2014 в 00 час. 28 мин. 31 с. Боевик Бородай (B) позвонил обвиняемому Гиркину (С).

В JIT предоставили стенограмму записи:

В: Алло ?! Где ты?

C: Ну, я возвращаюсь в штаб.

В: Ты возвращаешься в штаб?

C: Да, это так. Вся концепция там меняется. Я имею в виду, что мы больше не богатые владельцы животноводства, но бедные уличные ... как там ... нищие.

В: (...) Итак, что мы делаем? Мы едем в штаб?

C: Да-да-да-да! Возвращайся в штаб. Пока пока!

В: Тогда ладно! Вот так! Хорошо! Мы едем в штаб! ..

C: Ага ... Да.

В: Как всегда, мы едем ...

5 лет назад российские боевики выстрелом из зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны "Бук", ракетой "Бук Телара" сбили пассажирский самолет Boeing 777. Он летел рейсом МН17 с из столицы Нидерландов Амстердама в Куала Лумпур в Малайзии. На борту было 298 человек, они все погибли.