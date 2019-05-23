Опубликовали документ, в котором военных якобы спрашивают об отношении к ЛНР и ДНР

Военных спрашивают об их отношении к возможным переговоров с боевиками ДНР и ЛНР. Соответствующая информация является в документе, который 23 мая получили в разных военных частях.

Об этом сообщили на странице фонда "Повернись живим". Сейчас информация о получении таких сообщений не является официально подтвержденной.

Автор: фонд "Повернись живим"

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"Командирам воинских частей организовать и провести изучения среди личного состава отношение военнослужащих относительно возможных переговоров с ДНР и ЛНР и в срок до 16:00 24 мая 2019 года через управление морально-психологичного обеспечения (доложить. - Gazeta.ua) анализ изучение данного вопроса и возможные последствия указанного", - говорится в документе.

По информации фонда, документ вступил в силу 18 мая 2019-го.

21 мая президент Владимир Зеленский назначил нового начальника Генерального штаба ВСУ. Бывшего НГШ, генерала армии Виктора Муженко сменил генерал-лейтенант Руслан Хомчак.