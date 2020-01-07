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вторник, 07 января 2020 15:03

Опровергли заявление ОБСЕ о нарушении украинской армии

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Опровергли заявление ОБСЕ о нарушении украинской армии
ВСУ обвинили в нарушениях разведения. Фото: Reuters

Украина опровергла информацию Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о нарушениях ВСУ Минских договоренностей в части отвода вооружение от лени разграничения.

"В ежедневных отчетах от 4 и 6 января 2020 года командой СММ ОБСЕ продолжает предоставляться недостоверная информация относительно нарушений украинской стороной Минских договоренностей относительно отвода вооружения, а именно - зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса". Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, информирует, что размещение указанной военной техники не подпадает под действие Минских соглашений по отводу вооружения. Согласно Минским договоренностям, отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях не идет речь", - сообщает Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в Facebook.

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Украинская сторона подчеркнула, что такая информация противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера.

Российские оккупационные войска 6 января 5 раз нарушили режим тишины. Враг обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишут в пресс-центре ООС в Facebook.

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