Операция, которая попала в историю: 5 лет назад украинцы заняли ДАП

26 мая 2014 без потерь бойцы АТО заняли Донецкий аэропорт им. Сергея Прокофьева. Во время операции защитники Украины обнаружили сеть пособиков российских боевиков.
Заблокировать аэропорт в первый раз враг попытался 24 мая. Начать решили из старого терминала, где находилась большая часть украинцев, но неудачно.
"Подъехала машина, в ней около 30-40 человек с оружием. Все были в одинаковой черной форме. Поскольку они подошли на достаточно близкую дистанцию, я дал команду сделать предупредительную очередь. После этого, через несколько минут, они уехали ", - говорит Андрей, командир обороны аэропорта, полковник 3-го отдельного полка специального назначения
На следующий день было тихо. Вторую попытку предприняли в ночь 26-го мая, когда украинские войска держали все важные позиции.
"Где-то в три часа ночи 26-го дежурный офицер разбудил меня и доложил, что в новый терминал начали подъезжать грузовики, автобусы, микроавтобусы с вооруженными людьми. К тому времени мы держали все основные объекты аэропорта, кроме нового терминала", - вспоминает военный.
На момент операции аэропорт еще работал в штатном режиме и в Донецк даже прилетали иностранцы. В день второй попытки в зале ожидания сидели пассажиров, которые прошли все процедуры и ждали самолет.
"Когда мы еще задолго до 26 мая предложили руководству аэропорта выставить патрули, чтобы они хотя бы находились в помещении, они отказались. Они сказали, что аэропорт международный, постоянно прилетают иностранцы, и мы своим видом будем их пугать. И даже когда я предложил пустить патрули в гражданской одежде, мне ответили, что в этом нет необходимости, что аэропорт под контролем пограничников и службы безопасности аэропорта. Поэтому нас там даже не было, что боевики впоследствии и использовали в свою пользу ", - говорит командир.
Ночью террористы зашли в здание нового терминала. Захватывать этажи и занимать помещения им помогал предатель из СБУ. Он имел ключи от всех помещений и лифтов.
"После того, как бой закончился, мы просматривали данные видеонаблюдения, и там были кадры, как этот представитель СБУ осуществил допуск боевиков на этажи", - вспоминает он.
"В 3:30 на мой мобильный позвонил Ходаковский - бывший командир донецкой" Альфы "(сейчас - командир группировки" Восток "- ГПУ) и предложил встретиться на нейтральной территории, чтобы обсудить ситуацию. Мы встретились у старого терминала. Нам в ультимативной форме требование, мы должны немедленно освободить территорию аэропорта. Нам гарантировали коридор для беспрепятственного выхода ", - говорит Андрей.
Защитники аэропорта доложили о наглом ультиматуме российских захватчиков командованию. Оно, в свою очередь приказало тянуть время до прихода подкрепления.
"Я вышел на связь с боевиками, сказал, что нам нужно время, чтобы собраться, поснимать посты и так далее. То есть мы блефовали и заявляли о готовности выйти из аэропорта", - рассказывает командир.
На момент штурма самолеты покинули аэропорт вместе с пассажирами, которые ждали в зале. Тогда военные поставили очередное требование боевикам: освободить помещения аэропорта от гражданского персонала и охраны. Боевики согласились и в течение полутора часов люди покинули здание.
"Мы продолжали тянуть время, потому что знали, что десант готовится к вылету на помощь нам. Тем составом, который был в аэропорту, мы бы не смогли удерживать его, хотя бы потому, что количество боевиков было втрое больше, чем нас в момент захвата нового терминала ", - говорит он.
К тому времени боевики поняли, что их заманивают в ловушку и начали угрожать украинцам. Те в свою очередь не поддавались на провокации, а ждали помощь.
На помощь украинцам командование отправило вертолеты Ми-24 и штурмовик Су-25. На тот момент здание нового терминала было захвачено боевиками, а на крыше стоял террорист, вооруженный переносным ЗРК.
Бой начался с его ликвидации.
Летчик Су-25 говорит, что знал о ПЗРК и применил поэтому опыт войны в Афганистане. Обстреливая врага и прячась в облаках он смог вернуть ситуацию в другую сторону.
Завязался бой. Боевики несли потери, получали многочисленных раненых и уничтожили 2 своих автомобиля.
"Они своих раненых погрузили на два КамАЗа и начали эвакуацию через Путиловский мост, а тогда там блок-посты стояли. Первую машину, которая уехала приняли за КамАЗ Вооруженных сил Украины и уничтожили. Все раненые в нем погибли. Во второй машине водитель не справился с управлением, перевернулся и личный состав частично тоже погиб, а частично потерпел новых травм в результате ДТП. Еще один КамАЗ так и остался под старым терминалом", - вспоминает военный.
После этой операции террористы назвали кировоградских спецназовцев бойцами одной из крупнейших частных военных компаний в США Blackwater. Впоследствии они изменят им название и нарекут "Киборг".
Аэропорт отвоевали за 1,5 дня и героически держали 242 дня. Большинство лета сепаратисты не пытались его завоевывать, а в сентябре, после подписания Минских соглашений начались постоянные атаки.
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