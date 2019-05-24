Операция, которая попала в историю: 5 лет назад украинцы заняли ДАП

Автор: Радио.Свобода 26 мая 2014 украинские военные без потерь заняли ДАП

26 мая 2014 без потерь бойцы АТО заняли Донецкий аэропорт им. Сергея Прокофьева. Во время операции защитники Украины обнаружили сеть пособиков российских боевиков.

Заблокировать аэропорт в первый раз враг попытался 24 мая. Начать решили из старого терминала, где находилась большая часть украинцев, но неудачно.

"Подъехала машина, в ней около 30-40 человек с оружием. Все были в одинаковой черной форме. Поскольку они подошли на достаточно близкую дистанцию, я дал команду сделать предупредительную очередь. После этого, через несколько минут, они уехали ", - говорит Андрей, командир обороны аэропорта, полковник 3-го отдельного полка специального назначения

На следующий день было тихо. Вторую попытку предприняли в ночь 26-го мая, когда украинские войска держали все важные позиции.

"Где-то в три часа ночи 26-го дежурный офицер разбудил меня и доложил, что в новый терминал начали подъезжать грузовики, автобусы, микроавтобусы с вооруженными людьми. К тому времени мы держали все основные объекты аэропорта, кроме нового терминала", - вспоминает военный.

На момент операции аэропорт еще работал в штатном режиме и в Донецк даже прилетали иностранцы. В день второй попытки в зале ожидания сидели пассажиров, которые прошли все процедуры и ждали самолет.

"Когда мы еще задолго до 26 мая предложили руководству аэропорта выставить патрули, чтобы они хотя бы находились в помещении, они отказались. Они сказали, что аэропорт международный, постоянно прилетают иностранцы, и мы своим видом будем их пугать. И даже когда я предложил пустить патрули в гражданской одежде, мне ответили, что в этом нет необходимости, что аэропорт под контролем пограничников и службы безопасности аэропорта. Поэтому нас там даже не было, что боевики впоследствии и использовали в свою пользу ", - говорит командир.

Ночью террористы зашли в здание нового терминала. Захватывать этажи и занимать помещения им помогал предатель из СБУ. Он имел ключи от всех помещений и лифтов.

"После того, как бой закончился, мы просматривали данные видеонаблюдения, и там были кадры, как этот представитель СБУ осуществил допуск боевиков на этажи", - вспоминает он.

"В 3:30 на мой мобильный позвонил Ходаковский - бывший командир донецкой" Альфы "(сейчас - командир группировки" Восток "- ГПУ) и предложил встретиться на нейтральной территории, чтобы обсудить ситуацию. Мы встретились у старого терминала. Нам в ультимативной форме требование, мы должны немедленно освободить территорию аэропорта. Нам гарантировали коридор для беспрепятственного выхода ", - говорит Андрей.

Защитники аэропорта доложили о наглом ультиматуме российских захватчиков командованию. Оно, в свою очередь приказало тянуть время до прихода подкрепления.

"Я вышел на связь с боевиками, сказал, что нам нужно время, чтобы собраться, поснимать посты и так далее. То есть мы блефовали и заявляли о готовности выйти из аэропорта", - рассказывает командир.

На момент штурма самолеты покинули аэропорт вместе с пассажирами, которые ждали в зале. Тогда военные поставили очередное требование боевикам: освободить помещения аэропорта от гражданского персонала и охраны. Боевики согласились и в течение полутора часов люди покинули здание.

"Мы продолжали тянуть время, потому что знали, что десант готовится к вылету на помощь нам. Тем составом, который был в аэропорту, мы бы не смогли удерживать его, хотя бы потому, что количество боевиков было втрое больше, чем нас в момент захвата нового терминала ", - говорит он.

К тому времени боевики поняли, что их заманивают в ловушку и начали угрожать украинцам. Те в свою очередь не поддавались на провокации, а ждали помощь.

На помощь украинцам командование отправило вертолеты Ми-24 и штурмовик Су-25. На тот момент здание нового терминала было захвачено боевиками, а на крыше стоял террорист, вооруженный переносным ЗРК.

Бой начался с его ликвидации.

Автор: Радио.Свобода Вертолеты и самолеты помогли занять ДАП украинским героям

Летчик Су-25 говорит, что знал о ПЗРК и применил поэтому опыт войны в Афганистане. Обстреливая врага и прячась в облаках он смог вернуть ситуацию в другую сторону.

Завязался бой. Боевики несли потери, получали многочисленных раненых и уничтожили 2 своих автомобиля.

"Они своих раненых погрузили на два КамАЗа и начали эвакуацию через Путиловский мост, а тогда там блок-посты стояли. Первую машину, которая уехала приняли за КамАЗ Вооруженных сил Украины и уничтожили. Все раненые в нем погибли. Во второй машине водитель не справился с управлением, перевернулся и личный состав частично тоже погиб, а частично потерпел новых травм в результате ДТП. Еще один КамАЗ так и остался под старым терминалом", - вспоминает военный.

Автор: Радио.Свобода Боевики позвонили в пол четвертого ночи и заявили, что позволят Украинский выйти из здания, на что украинцы разработали хитрый план

После этой операции террористы назвали кировоградских спецназовцев бойцами одной из крупнейших частных военных компаний в США Blackwater. Впоследствии они изменят им название и нарекут "Киборг".

Аэропорт отвоевали за 1,5 дня и героически держали 242 дня. Большинство лета сепаратисты не пытались его завоевывать, а в сентябре, после подписания Минских соглашений начались постоянные атаки.