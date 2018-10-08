"ООСы против колорадов" - показали уничтожение позиции боевиков

"ООСы vs колорадов" - показали уничтожение позиции боевиков. Фото: Styler - РБК-Украина

Украинские силы на Донбассе уничтожили опорный пункт пророссийских боевиков.

Таким был ответ военных на постоянные огневые провокации. Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

На видео украинские бойцы атаковали одну из позиций противника с беспилотника, сбросив тем на головы бомбочки.

"Все знают, что никогда не нужно провоцировать "Осиный рой" (ООС), но "колорадские жуки" (боевики), как всегда. Итак, разгневанные "осы" (бойцы ВСУ) решили на Авдеевском направлении ВОПу противника сделать "шмакы-бум". Полетели и немного ужалили "колорадов", - написал "Штирлиц".

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В течение воскресенья, с 7:00 до 18:00, позиции украинских военных на Донбассе были обстреляны 8 раз, при этом трижды применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.