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"Они - мясо. На укропов спишем" - куратор боевиков приказал обстрелять своих

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&quot;Они - мясо. На укропов спишем&quot; - куратор боевиков приказал обстрелять своих
Боевики в Донбассе обстреляли своих. Фото: РБК

Опубликован фрагмент разговора боевика с российским куратором перехваченного украинской разведкой.

Кадровый военный России с позывным "Ростов" приказал боевику "ДНР" Чепишку открыть артиллерийский огонь. А координаты цели дал, указывающие на место базирования других боевиков, сообщает УНИАН.

Разговор "Ростова" с Чепишком:

"Ростов": Звони своим ребятам, поднимай их, работа будет сейчас.

Чепишко: Понял, хорошо.

"Ростов": Звони на первое хозяйство, быстро поднимай их, сейчас будете работать. Минут 10 давай.

Чепишко связался с другим боевиком – Демичем (позывной "Чаган").

Чепишко: Алло, "Чаган"! Поднимай ребят. На хоботах (артиллерия) быстро поднимай!

Демич: Алло! Что-что? Не услышал.

Чепишко: Быстро поднимай ребят, 10 минут готовность. Расчеты на боевую.

Демич: Понял, понял.

Чепишко: Сейчас получу цели – и в работу.

Чепишко отчитывается "Ростову" о готовности стрелять.

Чепишко: Алло, товарищ командир, расчеты готовы.

"Ростов": Так, слушай сюда, давай два хобота в работу по полной, плотненько должны отработать, понял?

Чепишко: Принял, понял

"Ростов": Так, смотри, первая цель... Пишешь? 24284 на 10108. Вторая – 24451 на 09840. Записал?

Чепишко: Да.

"Ростов": Так, смотри, бегло, половину БК (боекомплект). Принял?

Чепишко: Да, беглым работаем, принял.

Потом был удар по своим

Чепишко: Алло, товарищ командир! Так это же наши!

"Ростов": Да тебе не нас*ать – наши не наши?! Приказ есть – выполняй!

Чепишко: Первая цель - это "Варяг".

"Ростов": Да мне по ** й, кто. У тебя есть приказ. Выполнять!

Чепишко: Да бл*, мы же своих накроем.

"Ростов": Слушай сюда! Они – мясо. Их не жалко. Ты хочешь на их место? Нашим нужна война? Они ее получат. А наши, которые на ленте (граница России с ОРДЛО), смогут наконец полноценно войти. Ясно?

Чепишко: Да, но ребят жалко...

"Ростов": Жалко у пчелки. На укропов спишем. Потом разберемся с их семьями. Главное начать активную стадию. На войну спишем.

Чепишко: Понял. Выполняем.

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Куратор боевиков в Кремле Дмитрий Козак заявил, что Россия встанет на защиту жителей оккупированных территорий Донбасса, если возобновятся масштабные боевые действия.

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