Окупанты не отводят свои войска от Станицы Луганской

Блокпост оккупантов на мосту через Северский Донец / фото Радио Свобода

Несмотря отвода украинских войск террористические формирования пока не выполняют договоренности.

Удерживают военных на своем блокпосту на мосту через Северский Донец у Станицы Луганской, заявил руководитель Станично-Луганской администрации Юрий Золкин в эфире 5 канала.

На следующей неделе в Станице Луганской должен прибыть специальная правительственная комиссия. Она определит перечень потребностей прифронтовой территории и пути решения текущих проблем. О таком решении президента ранее сообщил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма.

В пятницу он прибыл на Луганщину с рабочей поездкой. Наблюдал за выполнением процесса разведения сторон в Станице Луганской. Общался с местными жителями и военными. О ходе разведения Кучме доложил командующий Операции объединенных сил Александр Сирский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разведение войск в Станице Луганской: что случилось и будет дальше

В то же время, руководитель Станично-Луганской администрации заявил, что несмотря на отвода украинских войск террористические формирования пока не выполняют договоренности и удерживают военных на своем блокпосту.

Боевики попытались подорвать позиции бойцов 24 бригады у Марьинкы в Донецкой области с помощью УР-83П - установки для разминирования. Ее взрыв эквивалентный по силе заряда одновременном подрыва 250 противотанковых мин.