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пятница, 11 октября 2019 19:00

Около 40% украинцев считают, что на Донбассе воюет Украина и Россия

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Около 40% украинцев считают, что на Донбассе воюет Украина и Россия
Украинцы дали оценку ситуации на Донбассе. Фото: Prm

Большинство опрошенных украинцев считают, что на Донбассе идет война между Украиной и Россией.

Так 40,2% респондентов убеждены, что на востоке происходит война между Украиной и Россией, еще 19,6% - что там происходит сепаратистский мятеж, поддержанный Россией, еще 15,3% разделяют мнение, что на востоке Украины происходит гражданская война - конфликт между проукраински и пророссийски настроенными гражданами Украины, 7,3% - война между Россией и США, и 6,6% - на востоке Украины происходит борьба за независимость Донецкой и Луганской народных республик. 11% затруднились ответить. Об этом говорится в результатах опроса социологической службы Центра Разумкова.

При этом 56% граждан Украины хотели бы, чтобы эти территории вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, что были раньше, еще 13,5% - чтобы эти территории вернулись под контроль Украины, но получили больше независимости от Киева, 10,2% - чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины, 3,3% - чтобы эти территории отделились от Украины и стали независимыми государствами, а 2,9% - чтобы эти территории отделились от Украины и вошли в состав Российской Федерации. Кроме того, 2,8% выбрали какой-то другой вариант, а 11,3% - затруднились ответить.

Восстановление мира на Донбассе силовым путем поддерживают только 23,5% граждан (против этого выступают 51,6%, а 24,9% - затруднились ответить). Вместе с тем, только 11,6% поддержали бы отделения территорий, занятых "ДНР" и "ЛНР", от Украины (не поддерживают - 73,1%, а 15,2% - затруднились ответить). Также только 9,8% поддержали бы признание Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают - 70,1%, а 20,2 - затруднились ответить).

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В ходе исследования было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

900 погибших в зоне проведения АТО / ООС до сих пор не идентифицировали. Данные их ДНК хранятся в центральном учета генетических признаков человека.

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