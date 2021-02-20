Оккупированные территории оказались на грани экологической катастрофы

ОРДЛО на грани экологической катастрофы международного масштаба. Фото: pravda.com.ua

Оккупированный Донбасс находится на грани экологической катастрофы международного масштаба.

Территориям грозит загрязнение воздуха, воды и почвы. Об этом на брифинге для стран ООН заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает РБК-Украина.

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По его словам, загрязнение происходит из-за взрывов большого количества боеприпасов и затопления шахт. Кроме того, существует угроза радиационного загрязнения, поскольку оккупационные власти 2 года назад прекратили откачки воды из шахты "Юнком", где в 1979 году проходили ядерные испытания. Считается, что загрязненная радиацией вода уже подходит к питьевым горизонтам.

Он также подчеркнул, что на других закрытых шахтах тоже перестали откачивать воду, а на работающих нарушаются экологические нормы.

Действия российских оккупантов угрожают экологии полуострова Крым. Украина открыла 6 уголовных производств по 15 фактам загрязнения окружающей среды, незаконной добычи полезных ископаемых.