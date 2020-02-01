Оккупанты за сутки 8 раз обстреливали украинских военных

1 февраля вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня Фото: ukrinform.ru

1 февраля вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке штаба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток "противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно: вблизи населенного пункта Широкино - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 13 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, неподалеку Старогнатовка - из гранатометов различных систем, рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Лебединского - с ручного противотанкового гранатомета, великокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия, у районе Васильевки - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

3 враждебные обстрелы зафиксовали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Дважды рядом с Луганским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; рядом с Новолуганским - со станкового противотанкового гранатомета противник совершил 7 выстрелов.

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Вчера, 31 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

С начала 2020 года боевики на Донбассе потеряли 27 человек погибшими. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook. В штабе ООС подчеркивают, что в случае угрозы жизни и здоровью личного состава или прорыва диверсионно-разведывательных групп противника военные открывают огонь.